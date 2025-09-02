Сентябрьская жара в Украине? Где завтра будет больше 30 градусов

В течение завтрашнего дня - среды, 3 сентября - погода в Украине ожидается в основном теплая, сухая и солнечная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, завтра вокруг Украины - на запад и на восток от нашей страны - будут "гулять" влажные атмосферные фронты.
Между тем Украина, как и сейчас, будет принадлежать 3 сентября области высокого атмосферного давления - антициклону.
"Вот на карте посмотрите, как таким широким языком распространяется сухая воздушная масса", - отметила Диденко и опубликовала соответствующую иллюстрацию.
"Поэтому завтра, 3-го сентября, повсюду в Украине ожидается сухая солнечная погода", - добавила синоптик.
Диденко сообщила, что завтра днем самая высокая температура воздуха (в пределах +29+33°C) предполагается:
Несколько прохладнее (+24+29°C) погода ожидается:
Наиболее свежим (+22+25°C) воздух будет:
"В Киеве в среду будет много солнца, много сухой погоды, листочки бедные аж скручиваются в парке без дождя. В течение дня завтра до +24+26 градусов", - рассказала синоптик.
Между тем в ночные часы температура воздуха в Украине будет "комфортной" - от 13 до 17 градусов по Цельсию.
"Очень сухая погода и в дальнейшем будет продолжаться. Дождей или нет, или не много. Солнце будет припекать. Только ночью будет понятно, что осень уже пришла. Молодое бабье лето какое-то будто и не бабье, горячее и яркое", - подытожила специалист.
В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что в течение следующих суток (3 сентября) погода по стране в целом будет малооблачной, без осадков.
Между тем переменная облачность, а местами - даже кратковременный дождь и гроза - вероятны:
Ветер - преимущественно северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью:
Днем теплее всего, согласно прогнозу УкрГМЦ, в южной части Украины - 27-32°C. Между тем прохладнее всего - на северо-востоке - 21-26°C.
Напомним, ранее мы сообщали, что урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило 24 августа первый снег. Температура воздуха достигла при этом +2°С.
Несколько позже, уже 25 августа, во Львове зафиксировали новый температурный рекорд (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).
Между тем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.
