ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Якою буде погода у вересні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць осені

Понеділок 25 серпня 2025 18:43
UA EN RU
Якою буде погода у вересні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць осені Фото: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вересень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 13-18 градусів, що близько до норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у вересні середня місячна температура передбачається 13-18°, в Карпатах 11-12°.

Місячна кількість опадів очікується 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм, що в межах (80-120 %) норми.

Кліматична характеристика вересня

Середня місячна температура вересня складає 13 -17 °, у південній частині місцями 18 -20 °, в гірських районах 9-15 °.

Абсолютний мінімум температури - 1-8,8 ° морозу, в Херсонській, Запорізькій та Чернівецькій областях місцями 0 -1 ° тепла, в Криму до 5,5 ° тепла.

Абсолютний максимум температури становить 30,7-38,8 °, в гірських районах (крім Чернівецької області) місцями 24,3-36,0°.

Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях місцями 77-108 мм, на високогір'ї Карпат 126-130 мм.

Погода в Україні

Нагадаємо, за даними синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, найближчим часом погоду в більшості областей України зумовлюватимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу.

Завтра, 26 серпня, Україну чекає суттєве похолодання з дощами та рвучким вітром. У Києві очікується найхолодніший день у найближчій перспективі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили