Якою буде погода у вересні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць осені

У вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 13-18 градусів, що близько до норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у вересні середня місячна температура передбачається 13-18°, в Карпатах 11-12°. Місячна кількість опадів очікується 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм, що в межах (80-120 %) норми. Кліматична характеристика вересня Середня місячна температура вересня складає 13 -17 °, у південній частині місцями 18 -20 °, в гірських районах 9-15 °. Абсолютний мінімум температури - 1-8,8 ° морозу, в Херсонській, Запорізькій та Чернівецькій областях місцями 0 -1 ° тепла, в Криму до 5,5 ° тепла. Абсолютний максимум температури становить 30,7-38,8 °, в гірських районах (крім Чернівецької області) місцями 24,3-36,0°. Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях місцями 77-108 мм, на високогір'ї Карпат 126-130 мм.