Вересень закінчується: яка погода буде в Україні завтра і на початку жовтня

Погода в Україні 30 вересня очікується по-осінньому тепла, хоча у кількох регіонах ймовірні місцями нічні заморозки. Опадів не прогнозують у більшості областей.
Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 30 вересня очікується:
Вдень середи короткочасний дощ ймовірний (місцями):
"У західних областях вночі та вранці місцями туман", - попередили синоптики.
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Вітер впродовж 30 вересня переважатиме північно-східний. Зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі в середньому по Україні очікується в межах +3...+8°С.
Дещо тепліше - до +12°С - в нічні години може бути:
У Карпатах прогнозують температуру близько 0 градусів за Цельсієм.
В окремих областях, згідно з попередженнями регіональних центрів з гідрометеорології, можуть бути заморозки (вночі та вранці) - до -5°С.
Тим часом температура повітря вдень - в середньому по Україні - може становити близько +15...+20°С.
По території Києва та Київської області погода впродовж 30 вересня також очікується з мінливою хмарністю.
Опадів у столичному регіоні синоптики УкрГМЦ не прогнозують.
Вітер обіцяють північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря в середу вдень:
Виходячи з прогнозу експертів Укргідрометцентру на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 1 та 2 жовтня - синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться.
Опади - короткочасний дощ - передбачаються 1 жовтня (місцями):
У західних областях вночі та вранці зберігатиметься ймовірність туману (місцями).
Вітер найближчим часом очікується:
Його швидкість становитиме близько 7-12 м/с.
Температура повітря в цей період може становити:
У Києві погода впродовж перших днів жовтня також відчутно не зміниться.
У денні години, якщо поглянути на графік прогнозу від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати:
При цьому середня температура повітря в місті вночі становитиме в ці дні близько +8°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - коли у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.
Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.
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