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Вересень закінчується: яка погода буде в Україні завтра і на початку жовтня

17:44 29.09.2026 Вт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні 30 вересня очікується по-осінньому тепла, хоча у кількох регіонах ймовірні місцями нічні заморозки. Опадів не прогнозують у більшості областей.

Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де 30 вересня ймовірний короткочасний дощ

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 30 вересня очікується:

  • з мінливою хмарністю;
  • без опадів (у більшості областей).

Вдень середи короткочасний дощ ймовірний (місцями):

  • на Приазов'ї;
  • в Криму.

"У західних областях вночі та вранці місцями туман", - попередили синоптики.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер впродовж 30 вересня переважатиме північно-східний. Зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі в середньому по Україні очікується в межах +3...+8°С.

Дещо тепліше - до +12°С - в нічні години може бути:

  • на півдні;
  • на південному сході.

У Карпатах прогнозують температуру близько 0 градусів за Цельсієм.

В окремих областях, згідно з попередженнями регіональних центрів з гідрометеорології, можуть бути заморозки (вночі та вранці) - до -5°С.

Тим часом температура повітря вдень - в середньому по Україні - може становити близько +15...+20°С.

Особливості погоди в Україні в середу, 30 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою по Києву та області

По території Києва та Київської області погода впродовж 30 вересня також очікується з мінливою хмарністю.

Опадів у столичному регіоні синоптики УкрГМЦ не прогнозують.

Вітер обіцяють північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +6...+8°С;
  • по області +3...+8°С.

Температура повітря в середу вдень:

  • у Києві +16...+18°С;
  • по області +15...+20°С.

Чи зміниться синоптична ситуація на початку жовтня

Виходячи з прогнозу експертів Укргідрометцентру на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 1 та 2 жовтня - синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться.

Опади - короткочасний дощ - передбачаються 1 жовтня (місцями):

  • на Приазов'ї;
  • в Криму.

У західних областях вночі та вранці зберігатиметься ймовірність туману (місцями).

Вітер найближчим часом очікується:

  • по Україні - північно-східний;
  • на заході - східний.

Його швидкість становитиме близько 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 30 вересня - 2 жовтня (скриншот: meteo.gov.ua)

Температура повітря в цей період може становити:

  • вночі - в середньому близько +3...+9°С (на півдні та південному сході - до +12°С);
  • вдень по Україні - близько +15...+21°С.

У Києві погода впродовж перших днів жовтня також відчутно не зміниться.

У денні години, якщо поглянути на графік прогнозу від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати:

  • близько +17°С (в середньому) - 1 жовтня;
  • близько +15°С (в середньому) - 2 жовтня.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

При цьому середня температура повітря в місті вночі становитиме в ці дні близько +8°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - коли у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.

Читайте також, як працюють щодня синоптики УкрГМЦ й створюються прогнози погоди.

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