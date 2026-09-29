Вересень закінчується: яка погода буде в Україні завтра і на початку жовтня

Де 30 вересня ймовірний короткочасний дощ

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 30 вересня очікується:

з мінливою хмарністю;

без опадів (у більшості областей).

Вдень середи короткочасний дощ ймовірний (місцями):

на Приазов'ї;

в Криму.

"У західних областях вночі та вранці місцями туман", - попередили синоптики.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер впродовж 30 вересня переважатиме північно-східний. Зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі в середньому по Україні очікується в межах +3...+8°С.

Дещо тепліше - до +12°С - в нічні години може бути:

на півдні;

на південному сході.

У Карпатах прогнозують температуру близько 0 градусів за Цельсієм.

В окремих областях, згідно з попередженнями регіональних центрів з гідрометеорології, можуть бути заморозки (вночі та вранці) - до -5°С.

Тим часом температура повітря вдень - в середньому по Україні - може становити близько +15...+20°С.

Особливості погоди в Україні в середу, 30 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою по Києву та області

По території Києва та Київської області погода впродовж 30 вересня також очікується з мінливою хмарністю.

Опадів у столичному регіоні синоптики УкрГМЦ не прогнозують.

Вітер обіцяють північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +6...+8°С;

по області +3...+8°С.

Температура повітря в середу вдень:

у Києві +16...+18°С;

по області +15...+20°С.

Чи зміниться синоптична ситуація на початку жовтня

Виходячи з прогнозу експертів Укргідрометцентру на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 1 та 2 жовтня - синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться.

Опади - короткочасний дощ - передбачаються 1 жовтня (місцями):

на Приазов'ї;

в Криму.

У західних областях вночі та вранці зберігатиметься ймовірність туману (місцями).

Вітер найближчим часом очікується:

по Україні - північно-східний;

на заході - східний.

Його швидкість становитиме близько 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 30 вересня - 2 жовтня (скриншот: meteo.gov.ua)

Температура повітря в цей період може становити:

вночі - в середньому близько +3...+9°С (на півдні та південному сході - до +12°С);

вдень по Україні - близько +15...+21°С.

У Києві погода впродовж перших днів жовтня також відчутно не зміниться.

У денні години, якщо поглянути на графік прогнозу від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати:

близько +17°С (в середньому) - 1 жовтня;

близько +15°С (в середньому) - 2 жовтня.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

При цьому середня температура повітря в місті вночі становитиме в ці дні близько +8°С.