Сентябрь заканчивается: какая погода будет в Украине завтра и в начале октября

Погода в Украине 30 сентября ожидается по-осеннему теплая, хотя в нескольких регионах вероятны местами ночные заморозки. Осадков не прогнозируют в большинстве областей.
Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 30 сентября ожидается:
Днем кратковременный дождь возможен (местами):
"В западных областях ночью и утром местами туман", - предупредили синоптики.
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Ветер в течение 30 сентября будет преобладать северо-восточный. Со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью в среднем по Украине ожидается в пределах +3…+8°С.
Несколько теплее - до +12°С - в ночные часы может быть:
В Карпатах прогнозируют температуру около 0 градусов по Цельсию.
В отдельных областях, согласно предупреждениям региональных центров гидрометеорологии, могут быть заморозки (ночью и утром) - до -5°С.
Тем временем температура воздуха днем - в среднем по Украине - может составлять около +15…+20°С.
По территории Киева и Киевской области погода в течение 30 сентября также ожидается с переменной облачностью.
Осадков в столичном регионе синоптики УкрГМЦ не прогнозируют.
Ветер обещают северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в среду днем:
Исходя из прогноза экспертов Укргидрометцентра на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 1 и 2 октября - синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится.
Осадки - кратковременный дождь - предполагаются 1 октября (местами):
В западных областях ночью и утром сохраняется вероятность тумана (местами).
Ветер в ближайшее время ожидается:
Его скорость будет составлять около 7-12 м/с.
Температура воздуха в этот период может составлять:
В Киеве погода в течение первых дней октября также не изменится.
В дневные часы, если посмотреть на график прогноза от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать:
При этом средняя температура воздуха в городе ночью будет составлять в эти дни около +8°С.
Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - когда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.
Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр и как температуру воздуха измеряют точно.
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