Вэнс попытался оправдать Трампа за критику в сторону Папы Римского

В США попытались оправдать Дональда Трампа за скандальное сообщение о Ватикане. В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его шуткой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Вэнс сказал в эфире программы Special Report на телеканале Fox News.

"Нефильтрованное" общение как стиль

Вэнс выступил в защиту того, как администрация Трампа общается с общественностью. По его словам, публикации президента в соцсетях - это "нефильтрованный" способ донести позицию до людей напрямую, без посредников.

Сообщение Трампа о Папе Льве XIV Вэнс охарактеризовал как шутку и не увидел в нем ничего оскорбительного.

Иммиграция: уступок не будет

Относительно критики со стороны понтифика - Вэнс дал четкий ответ: США не изменят свою иммиграционную политику под внешним давлением.

По его словам, администрация принимает решения, исходя из интересов американских граждан, а не учитывая замечания иностранных лидеров, включая главу Католической Церкви.

Что этому предшествовало

Напомним, скандал разгорелся 12 апреля, когда президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social резкое сообщение в адрес Папы Римского Льва XIV.