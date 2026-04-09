Венс попередив Іран: Тегерану доведеться обирати між миром та Ліваном

Ситуація навколо двотижневого перемир'я загострилася після суперечливих звітів посередників. Пакистан, який допомагав у переговорах, прямо заявив, що Ліван є частиною угоди. Однак у Білому домі цю інформацію спростовують, акцентує агенція.

Венс попередив Тегеран: зривати велику угоду через ситуацію в сусідній країні було б стратегічною помилкою.

"Якщо Іран хоче допустити розпаду цих переговорів - у конфлікті, де їх так сильно чіпляли - через Ліван, який не має до них жодного стосунку і про який Сполучені Штати ніколи не говорили, що він є частиною припинення вогню, то це зрештою їхній вибір", - сказав Джей Ді Венс.

Віцепрезидент додав: "Ми вважаємо, що це було б дурістю, але це їхній вибір".

На думку американського чиновника, іранська сторона могла стати жертвою власної ілюзії. Венс назвав суперечності "легітимним непорозумінням".

Він припустив, що іранці просто "думали", що припинення вогню поширюється на Ліван. Водночас він не виключив свідому дезінформацію та "недобросовісну пропаганду".

Чим відповів Іран на "непорозуміння"

Тегеран своєю чергою налаштований агресивно. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже висунув Вашингтону вимогу. Він посилається на слова прем'єра Пакистану Шехбаза Шаріфа, де Ліван таки згадувався.

"Умови угоди про припинення вогню між Іраном та США чіткі та недвозначні: США повинні зробити вибір - припинення вогню або продовження війни через Ізраїль. Вони не можуть мати й те, й інше", - заявив Арагчі.

Іранська сторона вже натякає на військову відповідь. У офіційних повідомленнях КВІР йдеться про "обов’язок відповісти злим агресорам", якщо атаки на Ліван не припиняться.

Поки дипломати сперечаються, на землі триває ескалація. Лише за 10 хвилин у середу Ізраїль завдав близько 100 ударів по об'єктах у Лівані. Повідомляється про сотні загиблих.

Венс зазначив, що Ізраїль лише пообіцяв "трохи стриматися" в Лівані. Це було зроблено добровільно, щоб не зірвати основний трек перемовин із США. Проте офіційних зобов'язань щодо ліванської території Єрусалим на себе не брав.