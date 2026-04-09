Вэнс предупредил Иран: Тегерану придется выбирать между миром и Ливаном

Ситуация вокруг двухнедельного перемирия обострилась после противоречивых отчетов посредников. Пакистан, который помогал в переговорах, прямо заявил, что Ливан является частью соглашения. Однако в Белом доме эту информацию опровергают, акцентирует агентство.

Вэнс предупредил Тегеран: срывать большую сделку из-за ситуации в соседней стране было бы стратегической ошибкой.

"Если Иран хочет допустить распада этих переговоров - в конфликте, где их так сильно цепляли - из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения и о котором Соединенные Штаты никогда не говорили, что он является частью прекращения огня, то это в конце концов их выбор", - сказал Джей Ди Вэнс.

Вице-президент добавил: "Мы считаем, что это было бы глупостью, но это их выбор".

По мнению американского чиновника, иранская сторона могла стать жертвой собственной иллюзии. Вэнс назвал противоречия "легитимным недоразумением".

Он предположил, что иранцы просто "думали", что прекращение огня распространяется на Ливан. В то же время он не исключил сознательную дезинформацию и "недобросовестную пропаганду".

Чем ответил Иран на "недоразумение"

Тегеран в свою очередь настроен агрессивно. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже выдвинул Вашингтону требование. Он ссылается на слова премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, где Ливан таки упоминался.

"Условия соглашения о прекращении огня между Ираном и США четкие и недвусмысленные: США должны сделать выбор - прекращение огня или продолжение войны из-за Израиля. Они не могут иметь и то, и другое", - заявил Арагчи.

Иранская сторона уже намекает на военный ответ. В официальных сообщениях КСИР говорится об "обязанности ответить злым агрессорам", если атаки на Ливан не прекратятся.

Пока дипломаты спорят, на земле продолжается эскалация. Только за 10 минут в среду Израиль нанес около 100 ударов по объектам в Ливане. Сообщается о сотнях погибших.

Вэнс отметил, что Израиль лишь пообещал "немного сдержаться" в Ливане. Это было сделано добровольно, чтобы не сорвать основной трек переговоров с США. Однако официальных обязательств по ливанской территории Иерусалим на себя не брал.