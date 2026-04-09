У Трампа виставили ультиматум щодо Ормузької протоки: які основні вимоги до Ірану

00:03 09.04.2026 Чт
Президент США хоче відновлення постачань нафти через протоку, але на власних, особливих умовах.
aimg Пилип Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердили, що Штати заперечують будь-які збори Тегераном грошей за прохід нафтових суден повз береги Ірану. Таку позицію на пресконференції висловила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Білого дому.

Президент США бачить відновлення роботи протоки своїм найближчим завданням, зазначила Лівітт. Трамп хоче, щоб цей шлях відкритим для всіх нафтових танкерів і транспорту, що перевозить зріджений природний газ.

Жодних лімітів не повинно бути. Проїзд має стати вільним, адже це критичне питання для світового енергетичного ринку, підкреслили у Білому домі

Раніше позиція американського лідера виглядала інакше. Трамп припускав, що США та Іран можуть стягувати плату за проїзд у рамках "спільного підприємства". Тепер, судячи із заяви прессекретарки, позиція змінилась і головна мета Штатів - необмежений рух суден.

Також Каролін Лівітт повідомила про значне збільшення обсягів перевезень у середу. Це сталось одразу після того, як Іран та США домовилися про припинення вогню.

Чому Ормузька протока важлива для світу

Цей морський шлях є ключовою артерією планети. Приблизно 20% світових потоків сирої нафти транспортують саме цим маршрутом. Через протоку йде й левова частка зрідженого природного газу (ЗПГ).

Будь-яке блокування або введення мит моментально підвищує ціни на пальне в усьому світі. Саме тому Трамп наполягає на скасуванні всіх перешкод.

Яка ситуація навколо Ірану

Раніше ми писали про те, що чимало пунктів мирного плану між США та Іраном вже узгоджені. В тому числі обговорюється пом'якшення тарифів і санкцій.

"США будуть тісно співпрацювати з Іраном, який, як ми визначили, пережив дуже продуктивну зміну режиму! Збагачення урану не буде, і США, працюючи з Іраном, викопають і видалять весь глибоко закопаний ядерний "пил", - заявив Трамп.

Тим часом голова Пентагону Піт Гегсет не виключив нові удари по Ірану. Будь-яке переміщення сил стане приводом для нових ударів по цій країні, заявив очільник Міністерства війни країни.

Поки у США говорили про перемир'я Іран вдарив по союзниках Штатів через лічені години після його оголошення. Про обстріли своєї території повідомили ОАЕ, Кувейт, Бахрейн та Саудівська Аравія.

