Венс уже в Пакистані: США та Іран от-от почнуть мирні переговори

У столиці Пакистану 11 квітня розпочалися переговори між делегаціями США та Ірану. Американську сторону очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, який прибув до Ісламабада разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Венс напередодні поїздки заявив, що отримав від Дональда Трампа "чіткі вказівки" щодо переговорів. Він закликав Іран "серйозно поставитися" до діалогу та застеріг Тегеран від спроб "обману".

За даними іранських медіа, Іран представляє делегація з 71 особи, яку очолює спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф. До її складу також увійшли міністр закордонних справ Аббас Аракчі та голова центрального банку Абдолнасер Хемматі.

"У нас є добра воля, але немає довіри", - заявив Галібаф після прибуття до Ісламабаду. - Якщо під час майбутніх переговорів американська сторона буде готова до справжньої угоди та визнання прав іранського народу, вона побачить готовність до угоди і з нашого боку".

Серед ключових тем переговорів - іранська ядерна програма, ракетні розробки, санкції США та військова присутність на Близькому Сході. Також обговорюватиметься ситуація з морською логістикою та безпекою у регіоні, яка залишається нестабільною попри тимчасове перемир’я.