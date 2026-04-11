ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Венс уже в Пакистані: США та Іран от-от почнуть мирні переговори

12:03 11.04.2026 Сб
2 хв
Чи піде Тегеран на угоду після тисяч жертв і жорстких санкцій?
aimg Марія Науменко
Венс уже в Пакистані: США та Іран от-от почнуть мирні переговори Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

У столиці Пакистану 11 квітня розпочалися переговори між делегаціями США та Ірану. Американську сторону очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, який прибув до Ісламабада разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: "Ми не довіряємо іншій стороні": в Ірані розповіли, як будуть вести переговори з США

Венс напередодні поїздки заявив, що отримав від Дональда Трампа "чіткі вказівки" щодо переговорів. Він закликав Іран "серйозно поставитися" до діалогу та застеріг Тегеран від спроб "обману".

За даними іранських медіа, Іран представляє делегація з 71 особи, яку очолює спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф. До її складу також увійшли міністр закордонних справ Аббас Аракчі та голова центрального банку Абдолнасер Хемматі.

"У нас є добра воля, але немає довіри", - заявив Галібаф після прибуття до Ісламабаду. - Якщо під час майбутніх переговорів американська сторона буде готова до справжньої угоди та визнання прав іранського народу, вона побачить готовність до угоди і з нашого боку".

Серед ключових тем переговорів - іранська ядерна програма, ракетні розробки, санкції США та військова присутність на Близькому Сході. Також обговорюватиметься ситуація з морською логістикою та безпекою у регіоні, яка залишається нестабільною попри тимчасове перемир’я.

Переговори між США та Іраном відбуваються на тлі крихкого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом у ніч на 8 квітня. Тоді він заявив про двотижневу паузу в бойових діях, протягом якої сторони мають спробувати узгодити фінальну домовленість щодо врегулювання конфлікту.

Водночас Трамп зазначив, що Ормузька протока буде відкрита незалежно від дій Ірану, а також наголосив, що ключовим питанням майбутніх домовленостей залишається іранська ядерна програма.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Пакистан Іран Близький Схід Джей Ді Венс
Новини
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Аналітика
