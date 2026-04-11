Вэнс уже в Пакистане: США и Иран вот-вот начнут мирные переговоры

12:03 11.04.2026 Сб
Пойдет ли Тегеран на сделку после тысяч жертв и жестких санкций?
aimg Мария Науменко
Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)

В столице Пакистана 11 апреля начались переговоры между делегациями США и Ирана. Американскую сторону возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, который прибыл в Исламабад вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: "Мы не доверяем другой стороне": в Иране рассказали, как будут вести переговоры с США

Вэнс накануне поездки заявил, что получил от Дональда Трампа "четкие указания" относительно переговоров. Он призвал Иран "серьезно отнестись" к диалогу и предостерег Тегеран от попыток "обмана".

По данным иранских медиа, Иран представляет делегация из 71 человека, которую возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В ее состав также вошли министр иностранных дел Аббас Аракчи и глава центрального банка Абдолнасер Хеммати.

"У нас есть добрая воля, но нет доверия", - заявил Галибаф по прибытии в Исламабад. - Если во время предстоящих переговоров американская сторона будет готова к настоящей сделке и признанию прав иранского народа, она увидит готовность к сделке и с нашей стороны".

Среди ключевых тем переговоров - иранская ядерная программа, ракетные разработки, санкции США и военное присутствие на Ближнем Востоке. Также будет обсуждаться ситуация с морской логистикой и безопасностью в регионе, которая остается нестабильной, несмотря на временное перемирие.

Переговоры между США и Ираном происходят на фоне хрупкого перемирия, объявленного президентом США Дональдом Трампом в ночь на 8 апреля. Тогда он заявил о двухнедельной паузе в боевых действиях, в течение которой стороны должны попытаться согласовать финальную договоренность по урегулированию конфликта.

В то же время Трамп отметил, что Ормузский пролив будет открыт независимо от действий Ирана, а также подчеркнул, что ключевым вопросом будущих договоренностей остается иранская ядерная программа.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой