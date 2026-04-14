Венс назвав Орбана "великим хлопцем" та пояснив, чому США його підтримували

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу прокоментував поразку угорського прем’єра Віктора Орбана на парламентських виборах, назвавши його "трансформаційним лідером" із 16-річною спадщиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FoxNews .

Чому США підтримували Орбана

Венс пояснив, що адміністрація Трампа підтримувала Орбана не тому, що не вміє читати опитування, а тому, що угорський прем’єр був одним із небагатьох європейських лідерів, які "наважилися протистояти бюрократії в Брюсселі".

"Коли європейський бюрократ атакує американську компанію, іноді єдиним "ні", єдиним голосом на захист американських інтересів був Віктор Орбан", - заявив віцепрезидент.

Венс наголосив, що візит до Будапешта був "правильним вчинком" - підтримати того, хто довго стояв поруч із США.

Про поразку та спадщину

Віцепрезидент назвав Орбана “великим хлопцем” із “трансформаційною спадщиною”, який за 16 років “фундаментально змінив” країну. Він висловив жаль через поразку, але запевнив, що США працюватимуть і з новим прем’єром Угорщини Петером Мадяром.

"Ми не їхали туди, тому що очікували, що Орбан легко переможе. Ми поїхали, тому що це було правильним - підтримати людину, яка довго стояла поруч з нами", - підсумував Венс.