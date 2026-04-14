Застряглі 90 мільярдів від ЄС: Україна швидко не побачить грошей і не через Мадяра

Коли Угорщина офіційно відкличе свою незгоду з надаванням Україні кредиту на шляху стане Словаччина та прем'єр Роберт Фіцо. Крім того, є ще фактори європейської бюрократії та довгий документообіг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал порталу Euractiv .

Затримка може тривати тижнями через позицію нових гравців та старі претензії сусідів, пише портал. Крім того, ще пройде значний час, поки новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр сформує новий уряд.

Хоча сам переможець виборів вже підтвердив, що розблокує рішення Орбана. За його словами, рішення щодо цього питання фактично було ухвалене ще в грудні на рівні Європейської ради.

Проте слід додати, що Мадяр хоче зайвий раз уточнити з ЄС те, що Угорщина не буде фінансувати Україну, хоча не проти самого надання кредиту:

"Я не до кінця розумію це. Я обговорю це з європейськими лідерами. Але особисто я погоджуюся, що Угорщина повинна відмовитися (від надання грошей за її рахунок, - ред.)".

Фактор Словаччини та нафтовий шантаж

Угорське вето - не єдина проблема. На сцену виходить Роберт Фіцо зі Словаччини, який тепер може спробувати себе у ролі Орбана. Братислава залежить від російської нафти, а трубопровід "Дружба" проходить через Україну. Фіцо пообіцяв заблокувати кредит, якщо постачання не відновлять у повному обсязі.

Проте дипломати ЄС залишаються оптимістами. Фіцо - прагматик і його легше переконати, ніж ідеологічного Орбана.

Чи витримає економіка України затримку

Володимир Зеленський налаштований позитивно і заявив, що ремонт нафтопроводу завершать "цієї весни". Це має зняти претензії Фіцо.

Експерти також не бачать катастрофи - Україна має запас міцності. Гроші потрібні, але дефіцит не критичний прямо зараз.

Економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк вважає, що Київ залишиться платоспроможним до середини липня. Для цього можна використати кошти, передбачені на кінець року. Також допоможуть дивіденди державних підприємств та військові облігації.