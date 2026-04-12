В Угорщині рекордна явка на виборах: до середини дня вже понад 50%
У неділю 12 квітня в Угорщині стартували парламентські вибори. До середини дня на дільницях було зафіксовано рекордну явку, порівняно з тим, що було 4 роки тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex і власного корепондента.
Станом на 13:00, явка становила вже 54,14%, що дорівнює приблизно 4 075 272 голосам. Попередній показник об 11:00 був 37,98%.
Telex зазначає, що сьогоднішні дані на 13:00 вже вищі, ніж були о 15:00 на виборах 2022 року. Тоді явка становила 52,8%.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, найбільший наплив виборців був із самого ранку, зараз на дільницях уже менше людей. Черги для голосування фактично відсутні.
Де найбільше голосують
Зазначимо ще раз, що сьогоднішня явка на виборах є рекордною. Зокрема, у районах, які голосують за партію "Тиса" Петера Мадьяра - опонента чинного прем'єра та очільника партії "Фідес" Віктора Орбана.
Як пише Telex, станом на 13:00 найвища явка була зафіксована в 5-му, 2-му і 15-му виборчих округах Пештського повіту.
Видання наводить дані, що в 5-му виборчому окрузі, центром якого є міста Дунакезі та Гед, у 2022 році на 13:00 проголосували 43,81% (щоправда, яка зараз явка, Telex не уточнює).
Але у 2-му окрузі, центром якого є місто Будаерш, а кандидатами від "Фідес" є Гергелі Чучор і від "Тиси" оперативний директор цієї партії Габор Пошфаї, - наразі проголосували 61,16% угорців. Чотири роки тому явка тут була 44,09%.
Також ЗМІ наводить дані з 15-го виборчого округу Будапешта, де партія "Фідес" висунула Моніку Дунаї, а партія "Тиса" - Арона Порчера. Тут явка до 13:00 вже перевищила 60%, хоча 2022 року в цей самий час явка становила 42,25%.
Вибори в Угорщині
Нагадаємо, у ЗМІ нещодавно писали, що напередодні парламентських виборів в Угорщині, Росія розгорнула масштабну кампанію з дезінформації, щоб підтримати прем'єра Віктора Орбана і дискредитувати опозицію.
При цьому російські медіа писали, що в Кремлі допускають поразку партії "Фідес". У зв'язку з цим РФ готує ґрунт, щоб звинуватити в можливому фіаско саму угорську команду.
Також ми писали, що днями підтримати Орбана приїхав на віце-президент США Джей Ді Венс. Причому під час одного з мітингів він зателефонував президенту США Дональду Трампу, і той зізнався Орбану в "коханні".
Уже через кілька днів після цього Трамп написав пост, де пообіцяв Угорщині економічне процвітання, якщо країною продовжить керувати Орбан.