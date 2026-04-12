ua en ru
Нд, 12 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Угорщині рекордна явка на виборах: до середини дня вже понад 50%

15:57 12.04.2026 Нд
2 хв
Стало відомо, де найбільше голосують угорці
aimg Едуард Ткач
В Угорщині рекордна явка на виборах: до середини дня вже понад 50% Фото: одна з виборчих дільниць в Угорщині (rbc.ua)

У неділю 12 квітня в Угорщині стартували парламентські вибори. До середини дня на дільницях було зафіксовано рекордну явку, порівняно з тим, що було 4 роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex і власного корепондента.

Читайте також: Зеленський на кожному кроці: як Орбан використовує Україну в агітації. Репортаж з Будапешта

Станом на 13:00, явка становила вже 54,14%, що дорівнює приблизно 4 075 272 голосам. Попередній показник об 11:00 був 37,98%.

Telex зазначає, що сьогоднішні дані на 13:00 вже вищі, ніж були о 15:00 на виборах 2022 року. Тоді явка становила 52,8%.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, найбільший наплив виборців був із самого ранку, зараз на дільницях уже менше людей. Черги для голосування фактично відсутні.

Де найбільше голосують

Зазначимо ще раз, що сьогоднішня явка на виборах є рекордною. Зокрема, у районах, які голосують за партію "Тиса" Петера Мадьяра - опонента чинного прем'єра та очільника партії "Фідес" Віктора Орбана.

Як пише Telex, станом на 13:00 найвища явка була зафіксована в 5-му, 2-му і 15-му виборчих округах Пештського повіту.

Видання наводить дані, що в 5-му виборчому окрузі, центром якого є міста Дунакезі та Гед, у 2022 році на 13:00 проголосували 43,81% (щоправда, яка зараз явка, Telex не уточнює).

Але у 2-му окрузі, центром якого є місто Будаерш, а кандидатами від "Фідес" є Гергелі Чучор і від "Тиси" оперативний директор цієї партії Габор Пошфаї, - наразі проголосували 61,16% угорців. Чотири роки тому явка тут була 44,09%.

Також ЗМІ наводить дані з 15-го виборчого округу Будапешта, де партія "Фідес" висунула Моніку Дунаї, а партія "Тиса" - Арона Порчера. Тут явка до 13:00 вже перевищила 60%, хоча 2022 року в цей самий час явка становила 42,25%.

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, у ЗМІ нещодавно писали, що напередодні парламентських виборів в Угорщині, Росія розгорнула масштабну кампанію з дезінформації, щоб підтримати прем'єра Віктора Орбана і дискредитувати опозицію.

При цьому російські медіа писали, що в Кремлі допускають поразку партії "Фідес". У зв'язку з цим РФ готує ґрунт, щоб звинуватити в можливому фіаско саму угорську команду.

Також ми писали, що днями підтримати Орбана приїхав на віце-президент США Джей Ді Венс. Причому під час одного з мітингів він зателефонував президенту США Дональду Трампу, і той зізнався Орбану в "коханні".

Уже через кілька днів після цього Трамп написав пост, де пообіцяв Угорщині економічне процвітання, якщо країною продовжить керувати Орбан.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Угорщина Віктор Орбан
Новини
США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій