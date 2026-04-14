Вэнс назвал Орбана "великим парнем" и объяснил, почему США его поддерживали

02:09 14.04.2026 Вт
2 мин
Прощальный реверанс: Вэнс оценил "трансформационное наследие" Орбана
aimg Екатерина Коваль
Вэнс назвал Орбана "великим парнем" и объяснил, почему США его поддерживали Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу прокомментировал поражение венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах, назвав его "трансформационным лидером" с 16-летним наследием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FoxNews.

Читайте также: Застрявшие 90 миллиардов от ЕС: Украина быстро не увидит денег и не из-за Мадьяра

Почему США поддерживали Орбана

Вэнс объяснил, что администрация Трампа поддерживала Орбана не потому, что не умеет читать опросы, а потому, что венгерский премьер был одним из немногих европейских лидеров, которые "осмелились противостоять бюрократии в Брюсселе".

"Когда европейский бюрократ атакует американскую компанию, иногда единственным "нет", единственным голосом в защиту американских интересов был Виктор Орбан", - заявил вице-президент.

Вэнс подчеркнул, что визит в Будапешт был "правильным поступком" - поддержать того, кто долго стоял рядом с США.

О поражении и наследии

Вице-президент назвал Орбана "великим парнем" с "трансформационным наследием", который за 16 лет "фундаментально изменил" страну. Он выразил сожаление из-за поражения, но заверил, что США будут работать и с новым премьером Венгрии Петером Мадьяром.

"Мы не ехали туда, потому что ожидали, что Орбан легко победит. Мы поехали, потому что это было правильным - поддержать человека, который долго стоял рядом с нами", - подытожил Вэнс.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля 2026 года, запомнились рекордной явкой. К середине дня на участках проголосовали более 50% избирателей - значительно больше, чем четыре года назад. По данным ЦИК, по состоянию на 18:30 явка достигла 77,80% (почти 6 млн человек).

Накануне выборов вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Будапешт, где заявил, что наибольший вклад в усилия по завершению войны в Украине якобы сделали Дональд Трамп и Виктор Орбан, назвав их "миротворцами".

Он также поддержал действующего премьера и обвинил украинскую разведку в попытках повлиять на результаты выборов в Венгрии. Впоследствии в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на эти заявления, назвав их лишь частью предвыборной кампании.

Новости
Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта