Венс назвав нові можливі терміни завершення війни в Україні

США сподіваються, що конфлікт в Україні може завершитися протягом трьох–шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News.
"Це війна і ми хочемо зупинити вбивства. Росіяни наробили багато речей, які нам не подобаються, багато мирних жителів загинуло. Ми засудили це з самого початку", - наголосив Венс.
Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден
"Що мене обурює? Мене обурює продовження війни… Що мене зараз насправді радує? Те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. Це так, як і має бути", - запевнив він.
Він наголосив, що американський народ має пишатися цим.
"І яким би не був результат - закінчиться війна через три чи шість місяців, сподіваюся, не пізніше - нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства", - запевнив він.
Зауважимо, що окрім цього Венс під час інтерв'ю наголосив, що росіянам довелося поступитися деякими своїми вимогами.
Зокрема, як запевнив віцепрезидент, Кремлю довелося визнати, що РФ не зможе встановити в Києві маріонетковий режим, а Україна після війни збереже територіальну цілісність.
Нагадаємо, що після переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським та лідерами Європи президент Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
Той, як виявилось, погодився на зустріч з Зеленським, але наголосив, що Росія спочатку хоче провести зустріч у двосторонньому форматі.
Як зазначав американський лідер, саміт Зеленського і Путіна може відбутися протягом найближчих тижнів.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів, що диктатор наважиться на зустріч із Зеленським. Його думку підтримав і президент Фінляндії, який вважає, що саміт не відбудеться до кінця серпня.
Тим часом, як і очікувалось, у Росії вже вигадують відмовки, чому Путін не зустрінеться з Зеленським. Москва каже, що для зустрічі потрібно "добре опрацювати питання".