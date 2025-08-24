Вэнс назвал новые возможные сроки завершения войны в Украине

США надеются, что конфликт в Украине может завершиться в течение трех-шести месяцев благодаря активной дипломатии и международным усилиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса для программы Meet the Press на NBC News.
"Это война и мы хотим остановить убийства. Россияне наделали много вещей, которые нам не нравятся, много мирных жителей погибло. Мы осудили это с самого начала", - подчеркнул Вэнс.
Вице-президент США отметил, что, по его мнению, нынешний президент Дональд Трамп сделал больше для давления на россиян, чем его предшественник Джо Байден
"Что меня возмущает? Меня возмущает продолжение войны... Что меня сейчас на самом деле радует? То, что у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. Это так, как и должно быть", - заверил он.
Он подчеркнул, что американский народ должен гордиться этим.
"И каким бы ни был результат - закончится война через три или шесть месяцев, надеюсь, не позже - нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства", - заверил он.
Заметим, что кроме этого Вэнс во время интервью отметил, что россиянам пришлось уступить некоторыми своими требованиями.
В частности, как заверил вице-президент, Кремлю пришлось признать, что РФ не сможет установить в Киеве марионеточный режим, а Украина после войны сохранит территориальную целостность.
Напомним, что после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами Европы президент Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.
Тот, как оказалось, согласился на встречу с Зеленским, но отметил, что Россия сначала хочет провести встречу в двустороннем формате.
Как отмечал американский лидер, саммит Зеленского и Путина может состояться в течение ближайших недель.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что диктатор решится на встречу с Зеленским. Его мнение поддержал и президент Финляндии, который считает, что саммит не состоится до конца августа.
Между тем, как и ожидалось, в России уже придумывают отговорки, почему Путин не встретится с Зеленским. Москва говорит, что для встречи нужно "хорошо проработать вопрос".