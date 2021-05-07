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Тюрьма за ложь в декларациях: Венецианская комиссия поддержала закон Зеленского

Новина українською → Страсбург, Пятница 07 мая 2021 10:29
Тюрьма за ложь в декларациях: Венецианская комиссия поддержала закон Зеленского Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за недостоверное декларирование. Согласно заключению, проект соответствует международным обязательствам Украины.

Об этом свидетельствует заключение комиссии.

Венецианка приветствует повторное введение заключения за ложь в декларациях.
В комиссии отметили, что ужесточение санкций должно сопровождаться усилением антикоррупционных институтов и механизмов.

"Повышение санкций может быть необходимо, но этого недостаточно, если антикоррупционные институты не работают должным образом", - указано в заключении.

По мнению Венецианки, законопроект не противоречит решению Конституционного суда Украины и соответствует предыдущим рекомендациям комиссии.

Документ также соответствует международным обязательствам Украины. Международное право требует наличия системы декларирования активов и подкрепления ее соответствующими санкциями.

Однако в заключении обращают внимание, что трудно определить денежный штраф или срок тюремного заключения, которые представляли бы "средний европейский показатель" в таких случаях.

В комиссии жалеют, что ужесточение наказаний смогут применить только к следующему циклу декларирования, то есть до 1 апреля 2022 года.

Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла за основу законопроект о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях.

Как писало РБК-Украина, 27 января Зеленский внес в ВР законопроект, который предлагает вернуть лишение свободы за недостоверное декларирование. Документ был определен как неотложный.

Так, в конце 2020 года Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Это впоследствии заблокировало работу Национального агентства по предотвращению коррупции и вызвало конституционный кризис в стране.

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