Тюрьма за ложь в декларациях: Венецианская комиссия поддержала закон Зеленского

Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за недостоверное декларирование . Согласно заключению, проект соответствует международным обязательствам Украины.

Об этом свидетельствует заключение комиссии.

Венецианка приветствует повторное введение заключения за ложь в декларациях.

В комиссии отметили, что ужесточение санкций должно сопровождаться усилением антикоррупционных институтов и механизмов.

"Повышение санкций может быть необходимо, но этого недостаточно, если антикоррупционные институты не работают должным образом", - указано в заключении.

По мнению Венецианки, законопроект не противоречит решению Конституционного суда Украины и соответствует предыдущим рекомендациям комиссии.

Документ также соответствует международным обязательствам Украины. Международное право требует наличия системы декларирования активов и подкрепления ее соответствующими санкциями.

Однако в заключении обращают внимание, что трудно определить денежный штраф или срок тюремного заключения, которые представляли бы "средний европейский показатель" в таких случаях.

В комиссии жалеют, что ужесточение наказаний смогут применить только к следующему циклу декларирования, то есть до 1 апреля 2022 года.