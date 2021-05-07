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"Дело Сенцова": в России освободили политзаключенного Чирния

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 16:09
"Дело Сенцова": в России освободили политзаключенного Чирния Фото: политзаключенный Алексей Черний (t.me/denisovaombudsman)
Автор: РБК-Украина

Сегодня из исправительной колонии строгого режима в городе Батайске Ростовской области (РФ) освободили украинского политзаключенного Алексея Чирния. Он семь лет отбывал наказание из-за незаконного приговора суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Политзаключенного незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории Российской Федерации - в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону.

"Сегодня... под наблюдением вооруженной охраны его этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации из территории России, не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать из временно оккупированного Крыма", - сообщила омбудсмен.

Сейчас Чирний пересек украинско-российскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области.

Как известно, Алексей Чирний считается четвертым фигурантом "дела Сенцова", в которой фигурируют кинорежиссер Олег Сенцов, студент Александр Кольченко, фотограф Геннадий Афанасьев. Их обвинили в "подготовке террористического акта".

Чирний единственный, кто признал свою вину на суде, хотя не согласился с квалификацией своих действий как "террористических".

Ранее сообщалось, что защита украинского политзаключенного Олега Приходько готовит апелляционную жалобу и жалобу в Европейский суд по правам человека.

РБК-Украина также писало, что состояние здоровья украинского политзаключенного Ивана Яцкина, которого удерживают в оккупированном Крыму, ухудшился.

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