Лукашенко готов провести досрочные выборы. Но только параллельно с США
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы в стране. Но только при условии досрочных выборов президента США.
Об этом он заявил сегодня журналистам, передает БЕЛТА.
По его словам, он готов к досрочным выборам президента Беларуси и якобы публично об этом говорит.
"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - заявил Лукашенко.
Он также раскритиковал предыдущие выборы в США.
"Они вытерли ноги о действующего президента (Дональда Трампа, - ред.). Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко склоняется к досрочным выборам президента Беларуси, но только после внесения изменений в конституцию страны. Этими изменениями он предлагает урезать полномочиями президента, чтобы его возможному преемнику не досталась власть в нынешнем формате.
Он также заявил, что вопрос его президентства может решиться только путем выборов.