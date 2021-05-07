На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю. Ракета войдет в атмосферу в районе 8 мая, точное время и место можно будет определить за несколько часов до события.
Об этом сообщает BBC.
Что происходит
29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В").
У Пентагона вызывает опасение, что крупные части ракеты-носителя, схождение с орбиты которой не контролируется, могут упасть на Землю и нанести ущерб. Эта ракета весит 22 тонны. В связи с таким тяжелым весом в США и опасаются, что не все обломки ракеты сгорят в атмосфере.
Фото: падающая на Землю ракета (space.com)
Когда ракета может упасть на Землю
Ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл ожидает, что ракета вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая.
"За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз", - рассказал он в комментарии для CNN.
Куда может упасть ракета
Зона потенциального падения ограничивается траекторией ступени ракеты, пишет BBC. Зона риска включает регионы между 41 градусом северной и 41 градусом южной широты.
Это означает, что Нью-Йорк в США, юг Чили, Веллингтон в Новой Зеландии и столица КНР Пекин также находятся в зоне риска.
Однако, в Китае ожидают, что обломки ракеты упадут в международные воды.
Реакция Пекина
По словам официального представителя Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня, большая часть обломков ракеты "Чанчжэн-5В" будет сожжена при входе в атмосферу и вряд ли нанесет какой-либо ущерб.
Реакция США
Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что пока Пентагон не планирует сбивать китайскую космическую ракету. При этом США следят за траекторией падения ракеты.
Напомним, Китай запустил основной модуль национальной космической станции.
После этого в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля.