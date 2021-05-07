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Сумская область последней в Украине выходит из "красной" зоны карантина

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 13:36
Сумская область последней в Украине выходит из "красной" зоны карантина Фото: Сумская область вышла из красной зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сумскую область выводят из "красной" зоны карантина. С завтрашнего дня в Украине не будет ни одной области, в которой установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", - написал Немчинов.

На территории региона установлена "желтая" зона карантина.

С завтрашнего дня в Сумской области разрешают работу ТРЦ, кафе и ресторанов с приемом посетителей, а также проводить массовые мероприятия.

РБК-Украина писало, что Сумская область вскоре может выйти из "красной" зоны эпидемической опасности. Министерство здравоохранения уже готовит соответствующее представление о выводе области.

Напомним, Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая вывели из "красной" зоны карантина.

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