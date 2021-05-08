Венецианская комиссия поддержала закон Зеленского, а Сумскую область выводят из "красной" зоны: новости за 7 мая
Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за недостоверное декларирование, с 8 мая в Украине не будет ни одной области в "красной"зоне, на Землю падает неконтролируемая китайская ракета. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 7 мая, - в материале РБК-Украина.
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Сумскую область выводят из "красной" зоны карантина. С 8 мая в Украине не будет ни одной области, в которой установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19
- Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что Международный сертификат вакцинации от коронавируса может выдаваться только тем, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.
- Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 мая.
- Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Ее намерены приспособить к штаммам коронавируса, которые появятся в будущем. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.
- Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение китайской вакцины Sinopharm от коронавируса.
Тюрьма за ложь в декларациях: Венецианская комиссия поддержала закон Зеленского
Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за недостоверное декларирование. Согласно заключению, проект соответствует международным обязательствам Украины.
Напомним, 27 января Зеленский внес в ВР законопроект, который предлагает вернуть лишение свободы за недостоверное декларирование. Документ был определен как неотложный.
"Дело Сенцова": в России освободили политзаключенного Чирния
7 мая из исправительной колонии строгого режима в городе Батайске Ростовской области (РФ) освободили украинского политзаключенного Алексея Чирния. Он семь лет отбывал наказание из-за незаконного приговора суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма.
Алексей Чирний считается четвертым фигурантом "дела Сенцова", в которой фигурируют кинорежиссер Олег Сенцов, студент Александр Кольченко, фотограф Геннадий Афанасьев. Их обвинили в "подготовке террористического акта". Чирний единственный, кто признал свою вину на суде, хотя не согласился с квалификацией своих действий как "террористических".
Лукашенко готов провести досрочные выборы. Но только параллельно с США
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы в стране. Но только при условии досрочных выборов президента США.
"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - заявил Лукашенко журналистам.
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю. Ракета войдет в атмосферу в районе 8 мая, точное время и место можно будет определить за несколько часов до события.
Появились первые фото падающего объекта, снятые телескопом.
Под Житомиром пронесся разрушительный смерч: видео последствий явления
Под Житомиром пронесся смерч, который наделал немало беды на территории Ярунского лесничества, и в прямом смысле слова наломал дров. Ориентировочная площадь поврежденных насаждений достигла около 20 гектаров.
Последствия разгула стихии показали на видео.
Санкции, аномальные ставки и вылет из УПЛ: что известно о скандале вокруг "Миная"
Вчера аутсайдер Украинской Премьер-лиги "Минай" оказался в центре скандала - игроки клуба не хотели выходить на матч против "Шахтера" на фоне аномальных ставок на победу "горняков" с большим счетом.
Подробнее о скандале и о том, что предшествовало этому - в материале РБК-Украина.
В Украине на выходных кардинально поменяется погода: детальный прогноз и карты
Погода в Украине на длинных выходных, связанных с празднованием Дня победы, кардинально поменяется. Если в субботу 8 мая термометры будут показывать около +10, то уже 10 мая нас ждет +20 и даже больше. В то же время по стране будет перемещаться грозовой фронт. Детальный прогноз и карты погоды на три дня читайте в материале Styler