ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Венецианская комиссия поддержала закон Зеленского, а Сумскую область выводят из "красной" зоны: новости за 7 мая

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 08:30
Венецианская комиссия поддержала закон Зеленского, а Сумскую область выводят из "красной" зоны: новости за 7 мая Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за недостоверное декларирование, с 8 мая в Украине не будет ни одной области в "красной"зоне, на Землю падает неконтролируемая китайская ракета. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 7 мая, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

  • Сумскую область выводят из "красной" зоны карантина. С 8 мая в Украине не будет ни одной области, в которой установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19
  • Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что Международный сертификат вакцинации от коронавируса может выдаваться только тем, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.
  • Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 мая.
  • Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Ее намерены приспособить к штаммам коронавируса, которые появятся в будущем. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.
  • Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение китайской вакцины Sinopharm от коронавируса.

Тюрьма за ложь в декларациях: Венецианская комиссия поддержала закон Зеленского

Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за недостоверное декларирование. Согласно заключению, проект соответствует международным обязательствам Украины.

Напомним, 27 января Зеленский внес в ВР законопроект, который предлагает вернуть лишение свободы за недостоверное декларирование. Документ был определен как неотложный.

"Дело Сенцова": в России освободили политзаключенного Чирния

7 мая из исправительной колонии строгого режима в городе Батайске Ростовской области (РФ) освободили украинского политзаключенного Алексея Чирния. Он семь лет отбывал наказание из-за незаконного приговора суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма.

Алексей Чирний считается четвертым фигурантом "дела Сенцова", в которой фигурируют кинорежиссер Олег Сенцов, студент Александр Кольченко, фотограф Геннадий Афанасьев. Их обвинили в "подготовке террористического акта". Чирний единственный, кто признал свою вину на суде, хотя не согласился с квалификацией своих действий как "террористических".

Лукашенко готов провести досрочные выборы. Но только параллельно с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы в стране. Но только при условии досрочных выборов президента США.

"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - заявил Лукашенко журналистам.

На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю. Ракета войдет в атмосферу в районе 8 мая, точное время и место можно будет определить за несколько часов до события.

Появились первые фото падающего объекта, снятые телескопом.

Под Житомиром пронесся разрушительный смерч: видео последствий явления

Под Житомиром пронесся смерч, который наделал немало беды на территории Ярунского лесничества, и в прямом смысле слова наломал дров. Ориентировочная площадь поврежденных насаждений достигла около 20 гектаров.

Последствия разгула стихии показали на видео.

Санкции, аномальные ставки и вылет из УПЛ: что известно о скандале вокруг "Миная"

Вчера аутсайдер Украинской Премьер-лиги "Минай" оказался в центре скандала - игроки клуба не хотели выходить на матч против "Шахтера" на фоне аномальных ставок на победу "горняков" с большим счетом.

Подробнее о скандале и о том, что предшествовало этому - в материале РБК-Украина.

В Украине на выходных кардинально поменяется погода: детальный прогноз и карты

Погода в Украине на длинных выходных, связанных с празднованием Дня победы, кардинально поменяется. Если в субботу 8 мая термометры будут показывать около +10, то уже 10 мая нас ждет +20 и даже больше. В то же время по стране будет перемещаться грозовой фронт. Детальный прогноз и карты погоды на три дня читайте в материале Styler

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Прочее
NEWS
В Украине 8 710 новых случаев коронавируса за сутки. Больше всего - в Киеве
В Украине 8 710 новых случаев коронавируса за сутки. Больше всего - в Киеве
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена