Великого забудовника запідозрили у несплаті понад 50 млн гривень: про кого мова

Директору компанії, яка фінансувала будівництво житлових комплексів та офісів у кількох містах України, заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 53 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, товариство здійснювало будівництво нерухомості у Києві, Київській області, а також у Харкові та Львові.

У прокуратурі не називають ім’я підозрюваного, однак, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про харківського забудовника Єгора Масленнікова, який є власником компанії "Строй Сіті Девелопмент".

Як встановили правоохоронці, з лютого по вересень 2020 року підприємство продало фізичним особам об’єкти нерухомості на майже 300 млн гривень. Водночас керівник компанії не відобразив ці доходи у податковій звітності та не сплатив відповідні податки.

Щоб ухилитися від сплати податків, директор акціонерного товариства гроші, отримані від продажу нерухомості, перерахував на рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності.

Він оформлював ці кошти як надання позики одному з цих підприємств, покриття дебіторської заборгованості та купівлі корпоративних прав.

У результаті таких дій бюджет Києва недоотримав понад 53 млн гривень податків.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає штраф від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та конфіскацією майна.