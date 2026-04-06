САП підозрює нардепа у збагаченні на 13 млн грн: про кого мова

Чинному народному депутату України повідомили про підозру в незаконному збагаченні майже на 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП в Telegram.

Що йому інкримінують

Правоохоронці не називають ім'я фігуранта, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про нардепа Олександра Качного.

Він підозрюється у незаконному збагаченні за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, у 2020-2021 роках фігурант придбав майно, вартість якого на 12,7 млн грн перевищила його законні доходи.

Ідеться про таке майно:

квартира у центрі Києва площею 132,6 кв. м - вартість 5,632 млн грн;

елітний ремонт і облаштування цієї квартири - 5,656 млн грн;

котедж і земельна ділянка в курортному Коблевому - 1,694 млн грн.

Майно оформили на знайомого

Слідство встановило: попри те що майно формально записали на іншу людину, нардеп із грудня 2021 року жив у київській квартирі сам. Усіма ремонтними роботами він керував особисто та розраховувався за них готівкою.

Хто такий нардеп Качний

Олександр Сталіноленович Качний - народний депутат України IX скликання.

Олександр Сталіноленович Качний - народний депутат України IX скликання. Народився 23 жовтня 1968 року в місті Ржищів Київської області.

Обраний у 2019 році від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Після заборони партії у 2022 році увійшов до депутатської групи "Платформа за життя та мир". Є членом Комітету ВРУ з питань бюджету.

Очолював Київську обласну раду з травня 2010 по лютий 2014 року. Раніше обіймав посаду першого заступника голови облради (2006–2010).

Протягом кар'єри належав до Соціалістичної партії України, "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку".