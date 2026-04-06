САП підозрює нардепа у збагаченні на 13 млн грн: про кого мова

18:42 06.04.2026 Пн
2 хв
Народний обранець придбав елітну нерухомість
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: Купив квартиру в центрі Києва: нардепу Качному готують підозру (Getty Images)

Чинному народному депутату України повідомили про підозру в незаконному збагаченні майже на 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП в Telegram.

Читайте також: Апеляція поставила крапку у справі Насірова: який вирок отримав ексглава ДФС

Що йому інкримінують

Правоохоронці не називають ім'я фігуранта, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про нардепа Олександра Качного.

Він підозрюється у незаконному збагаченні за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, у 2020-2021 роках фігурант придбав майно, вартість якого на 12,7 млн грн перевищила його законні доходи.

Ідеться про таке майно:

  • квартира у центрі Києва площею 132,6 кв. м - вартість 5,632 млн грн;
  • елітний ремонт і облаштування цієї квартири - 5,656 млн грн;
  • котедж і земельна ділянка в курортному Коблевому - 1,694 млн грн.

Майно оформили на знайомого

Слідство встановило: попри те що майно формально записали на іншу людину, нардеп із грудня 2021 року жив у київській квартирі сам. Усіма ремонтними роботами він керував особисто та розраховувався за них готівкою.

Хто такий нардеп Качний

САП підозрює нардепа у збагаченні на 13 млн грн: про кого моваФото: чинному нардепу Качному повідомили про підозру (parlament.ua)

Олександр Сталіноленович Качний - народний депутат України IX скликання. Народився 23 жовтня 1968 року в місті Ржищів Київської області.

Обраний у 2019 році від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Після заборони партії у 2022 році увійшов до депутатської групи "Платформа за життя та мир". Є членом Комітету ВРУ з питань бюджету.

Очолював Київську обласну раду з травня 2010 по лютий 2014 року. Раніше обіймав посаду першого заступника голови облради (2006–2010).

Протягом кар'єри належав до Соціалістичної партії України, "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про інші резонансні справи проти народних депутатів, пов'язані з незаконним збагаченням та приховуванням активів.

Зокрема, нещодавно суд визнав винною народну депутатку Людмилу Марченко - вона організовувала за хабарі виїзд чоловіків за кордон і навіть викидала гроші через паркан. Разом із помічницею вона отримала по 2 роки в'язниці.

ВАКС збільшив заставу народній депутатці Анні Скороход, яку підозрюють у спробі отримати 250 тисяч доларів за вплив на санкційні рішення РНБО. Слідство встановило, що вона залучила до схеми помічника та кількох посередників.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла