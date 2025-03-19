Поліцейські екстрадували забудовника. Він ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України .

За цими фактами слідчі поліції розслідували десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта. Як стало відомо РБК-Україна із власних джерел, мова йде про Анатолія Войцеховського.

"В обох випадках йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ці застави він сплатив і втік за кордон", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оголосили його в міжнародний розшук та відшукали в Іспанії. Наразі його екстрадували в Україну, щоб він нарешті постав перед судом і отримав належне покарання за скоєні злочини.

"Наразі фігурант перебуває в СІЗО, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн гривень", - кажуть правоохоронці.

В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

За скоєні злочини йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.