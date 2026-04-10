Крупного застройщика заподозрили в неуплате более 50 млн гривен: о ком речь

15:26 10.04.2026 Пт
Куда бизнесмен выводил деньги и как работала схема с фиктивностью?
aimg Ирина Глухова aimg Юлия Акимова
Крупного застройщика заподозрили в неуплате более 50 млн гривен: о ком речь Фото: харьковский застройщик Егор Масленников (stroycity.com ua)

Директору компании, которая финансировала строительство жилых комплексов и офисов в нескольких городах Украины, заочно сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более 53 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Читайте также: САП подозревает нардепа в обогащении на 13 млн грн: о ком речь

По данным следствия, общество осуществляло строительство недвижимости в Киеве, Киевской области, а также в Харькове и Львове.

В прокуратуре не называют имя подозреваемого, однако, по информации источников РБК-Украина, речь идет о харьковском застройщике Егоре Масленникове, который является владельцем компании "Строй Сити Девелопмент".

Как установили правоохранители, с февраля по сентябрь 2020 года предприятие продало физическим лицам объекты недвижимости на почти 300 млн гривен. В то же время руководитель компании не отразил эти доходы в налоговой отчетности и не уплатил соответствующие налоги.

Чтобы уклониться от уплаты налогов, директор акционерного общества деньги, полученные от продажи недвижимости, перечислил на счета ряда предприятий с признаками фиктивности.

Он оформлял эти средства как предоставление займа одному из этих предприятий, покрытие дебиторской задолженности и покупки корпоративных прав.

В результате таких действий бюджет Киева недополучил более 53 млн гривен налогов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает штраф от 15 до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.

Что известно о Масленникове

СМИ сообщают, что Егор Масленников, который выехал из Украины, сейчас реализует девять строительных проектов в Дубае. Часть объектов уже почти завершена, тогда как его проекты в Харькове и Киеве после начала полномасштабной войны фактически остановились.

Масленников является основателем группы "Строй Сити Девелопмент Групп", хотя часть бизнеса переписана на родственников и партнеров. В Украине он известен проектами ЖК "Венский дом", "Парковый квартал" и IT-парком "Manufactura", большинство из которых остались недостроенными.

Ранее он также фигурировал в расследовании о роскошной жизни, в частности из-за автомобиля Rolls-Royce Spectre.

Дело другого застройщика

Напомним, ранее в Украину экстрадировали застройщика Анатолия Войцеховского, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева.

Как стало известно, фирмы, связанные с Войцеховским, незаконно строили объекты на самовольно занятых участках без полного пакета разрешительной документации по ценам на 30-40% ниже рыночных.

Значительное количество зданий так и не достроили, в эксплуатацию ввели лишь несколько.

Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой