Великий землетрус у Японії: збитки для інфраструктури перевищили 6 млрд доларів

Збитки для інфраструктури від великого землетрусу, який охопив Японію 1 січня, можуть перевищити 6,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з оцінкою фірми з моделювання катастроф Karen Clark & Co, на збитки житлової нерухомості припадає близько 70 відсотків загальної суми, оскільки комерційні та промислові будівлі в постраждалих містах виявилися в основному сейсмостійкими.

Також наголошується, що на першому етапі уряд постраждалої країни виділить 32,3 млн. доларів на підтримку постраждалих від стихії районів. Але прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида вже попросив міністра фінансів переглянути бюджетну пропозицію у бік збільшення на майбутній фінансовий рік, затверджену у грудні.

За словами японського прем'єра, на це можуть бути спрямовані резервні фонди, які ще не були використані протягом фінансового року, що триває до березня.

Землетрус у Японії

Нагадаємо, 1 січня стало відомо про потужний землетрус у Японії магнітудою 7,6 бала. Після цього протягом дня відбулася серія сильних повторних землетрусів – їх зафіксували понад 100 за 12 годин.

Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів. Проте далі кількість виявлених жертв стрімко зростала. Так, раніше у вівторок увечері було відомо про 57 загиблих внаслідок землетрусів у Японії.

Пізніше повідомлялося, що кількість жертв сильного землетрусу зросла до 92 осіб, місцезнаходження ще 242 – невідоме. Також внаслідок землетрусу та цунамі понад 10 національних автомагістралей перекрито зсувами.