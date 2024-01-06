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Крупное землетрясение в Японии: ущерб для инфраструктуры превысил 6 млрд долларов

Суббота 06 января 2024 02:28
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Крупное землетрясение в Японии: ущерб для инфраструктуры превысил 6 млрд долларов Фото: ущерб от землетрясения в Японии превысил 6 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ущерб для инфраструктуры от крупного землетрясения, которое охватило Японию 1 января, может превысить 6,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно оценке фирмы по моделированию катастроф Karen Clark & Co, на убытки жилой недвижимости приходится около 70 процентов от общей суммы, поскольку коммерческие и промышленные здания в пострадавших городах оказались в основном сейсмоустойчивыми.

Также отмечается, что на первом этапе правительство пострадавшей страны выделит 32,3 млн долларов в поддержку пострадавших от стихии районов. Но премьер-министр Японии Фумио Кишида уже попросил министра финансов пересмотреть бюджетное предложение в сторону увеличения на будущий финансовый год, утвержденное в декабре.

По словам японского премьера, на это могут быть направлены резервные фонды, которые еще не были использованы в течение текущего финансового года, который длится до марта.

Землетрясение в Японии

Напомним, 1 января стало известно о мощном землетрясении в Японии магнитудой 7,6 балла. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений – всего их зафиксировали более 100 за 12 часов.

По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений. Однако дальше количество выявленных жертв стремительно увеличивалось. Так, ранее во вторник вечером было известно о 57 погибших в результате землетрясений в Японии.

Позже сообщалось, что количество жертв сильного землетрясения возросло до 92 человек, местонахождение еще 242 – неизвестно. Также в результате землетрясения и цунами более 10 национальных автомагистралей перекрыты оползнями.

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