Великий піст-2025: коли починається та що у цей період під забороною

У 2025 році багатоденний Великий піст українці відзначатимуть за новоюліанським церковним календарем. У цей період віряни відмовляються від веселощів, розваг, а також вживання певної їжі.
РБК-Україна розповідає, коли починається Великий піст, а також що у цей період робити не варто.
Основна мета Великого посту - тілесне й духовне приготування до Світлого Христового Воскресіння.
Він триває сім тижнів (48 днів). Перші шість тижнів - це Свята Чотиридесятниця, а сьомий (останній перед Великоднем) - Страсний (Страсна седмиця).
Крім того, три суботи Великого посту - друга, третя та четверта - є поминальними.
Розпочинається Великий піст традиційно після завершення давнього східнослов'янського свята - Масляної.
Цього року, згідно з новоюліанським церковним календарем, Великий піст розпочнеться з понеділка, 3 березня (тоді як останній день Масляної - неділя, 2 березня).
Триватиме Великий піст до суботи, 19 квітня.
Наступного дня - в неділю, 20 квітня - українці відзначатимуть Світле Христове Воскресіння (Пасху або Великдень).
В цілому правила Великого посту, яких віряни дотримуються сьогодні, були встановлені у перших століттях нашої ери. Закріпили та доповнили їх у монастирях дещо пізніше - впродовж VI - XI століть
У Православній Церкві України вважають, що піст не має бути обтяженням. Це має бути свідомий вибір - певна добровільна земна жертва, яку здійснюють з любові до Бога.
У період Великого посту не радять, згідно з традиціями та віруваннями:
Однією з допоміжних складових посту в Церкві вважають обмеження в їжі. З огляду на це віряни під час Великого посту зазвичай утримуються від споживання:
Насамкінець вірянам під час посту можуть радити утримуватися від тих речей, які можуть нашкодити особисто кожній конкретній людині, або ж відволікати її від покаяння (це можуть бути азартні ігри, використання соціальних мереж, навіть інтимні стосунки).
Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, тому всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.
Перехід Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) на новий календар, за словами глави УГКЦ і Верховного архієпископа Києво-Галицького, Блаженнійшого Святослава, також пройшов успішно.
Водночас він зауважив, що реформа календаря в Україні досі повністю не закінчилась, адже ще "є питання реформи пасхалії" та спільного святкування Великодня.
Папа Римський Франциск під час проповіді 25 січня 2025 року (з нагоди відзначення Навернення святого Павла) закликав християн з усього світу встановити єдину дату святкування Світлого Христового Воскресіння - Великодня.
Дещо згодом Вселенський патріарх Варфоломій повідомив, що сучасний світ стає дедалі більш роз'єднаним і сказав, чи готовий до діалогу з Ватиканом.
Читайте також про всі церковні свята в лютому (за новим календарем) та точні дати найважливіших церковних днів і періодів навесні 2025 року (в березні, квітні й травні).
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), прес-служба Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.