Великий піст-2025: коли починається та що у цей період під забороною

Коли буде Великий піст і які обмеження він накладає

Основна мета Великого посту - тілесне й духовне приготування до Світлого Христового Воскресіння.

Він триває сім тижнів (48 днів). Перші шість тижнів - це Свята Чотиридесятниця, а сьомий (останній перед Великоднем) - Страсний (Страсна седмиця).

Крім того, три суботи Великого посту - друга, третя та четверта - є поминальними.

Розпочинається Великий піст традиційно після завершення давнього східнослов'янського свята - Масляної.

Цього року, згідно з новоюліанським церковним календарем, Великий піст розпочнеться з понеділка, 3 березня (тоді як останній день Масляної - неділя, 2 березня).

Останній день Масляної та перший день Великого посту (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Триватиме Великий піст до суботи, 19 квітня.

Наступного дня - в неділю, 20 квітня - українці відзначатимуть Світле Христове Воскресіння (Пасху або Великдень).

Великдень у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

В цілому правила Великого посту, яких віряни дотримуються сьогодні, були встановлені у перших століттях нашої ери. Закріпили та доповнили їх у монастирях дещо пізніше - впродовж VI - XI століть

У Православній Церкві України вважають, що піст не має бути обтяженням. Це має бути свідомий вибір - певна добровільна земна жертва, яку здійснюють з любові до Бога.

У період Великого посту не радять, згідно з традиціями та віруваннями:

організовувати веселощі й розваги, а також долучатись до таких заходів (вільний час краще провести спокійно - за роздумами й молитвами);

сваритися та лаятись (потрібно уникати конфліктів і негативних емоцій);

заздрити іншим, плекати гордощі або ж засуджувати людей;

одружуватись або вінчатись;

вживати алкоголь (крім вина - у помірних кількостях в окремі дні);

потурати шкідливим звичкам і надмірностям.

Однією з допоміжних складових посту в Церкві вважають обмеження в їжі. З огляду на це віряни під час Великого посту зазвичай утримуються від споживання:

м'яса;

молока;

масла;

інших молочних продуктів;

яєць;

риби (крім визначених днів);

інших продуктів тваринного походження.

Насамкінець вірянам під час посту можуть радити утримуватися від тих речей, які можуть нашкодити особисто кожній конкретній людині, або ж відволікати її від покаяння (це можуть бути азартні ігри, використання соціальних мереж, навіть інтимні стосунки).