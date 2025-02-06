Великдень, Благовіщення й Вербна неділя. Список і точні дати церковних свят навесні 2025

У вересні 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) почала "жити" за новоюліанським церковним календарем. Тепер всі свята віряни відзначають саме за ним.

РБК-Україна розповідає про церковні свята, які відзначатимуть українці впродовж весняного сезону у 2025 році.

Перелік і точні дати церковних свят навесні 2025 року

Згідно з чинним церковним календарем, практично на кожен день року припадають згадки про тих чи інших святих, праведників, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб.

Водночас деякі дати (або й цілі періоди) вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.

Тож нижче пропонуємо вам перелік з датами найважливіших церковних свят (поминальних і пам'ятних днів), які припадають на весінні місяці 2025 року - березень, квітень і травень.

2 березня (неділя) - Неділя сиропусна, прощена. Спомин Адамового вигнання з раю. Заговини на Великий піст.

Останній день Масляної та перший день Великого посту (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

3 березня (понеділок) - 1-й тиждень Великого посту (його початок).

9 березня (неділя) - 1-ша неділя Великого посту. Торжество православ'я. Літургія за чином святителя Василія Великого.

10 березня (понеділок) - 2-й тиждень Великого посту.

15 березня (субота) - субота 2-го тижня Великого посту (день особливого поминання померлих). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

16 березня (неділя) - 2-га неділя Великого посту. Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Літургія за чином святителя Василія Великого.

17 березня (понеділок) - 3-й тиждень Великого посту.

22 березня (субота) - субота 3-го тижня Великого посту (день особливого поминання померлих). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

23 березня (неділя) - 3-тя неділя Великого посту, Хрестопоклонна. Літургія за чином святителя Василія Великого.

24 березня (понеділок) - 4-й тиждень Великого посту.

25 березня (вівторок) - Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

Свято Благовіщення за церковним календарем (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

26 березня (середа) - Собор архангела Гавриїла. Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці.

29 березня (субота) - субота 4-го тижня Великого посту (день особливого поминання померлих).

30 березня (неділя) - 4-та неділя Великого посту. Літургія за чином святителя Василія Великого.

31 березня (понеділок) - 5-й тиждень Великого посту.

3 квітня (четвер) - Четвер Великого канону. Літургія Ранішосвячених Дарів.

5 квітня (субота) - Похвала Пресвятої Богородиці (субота акафістна). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

6 квітня (неділя) - 5-та неділя Великого посту. Літургія за чином святителя Василія Великого.

7 квітня (понеділок) - 6-й тиждень Великого посту (вербний тиждень).

12 квітня (субота) - Лазарева субота. Воскрешення праведного Лазаря. Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

13 квітня (неділя) - 6-та неділя Великого посту, ваїй, цвітоносна, вербна неділя. Вхід Господній у Єрусалим (дванадесяте перехідне свято). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

Вербна неділя (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

14 квітня (понеділок) - Страсний тиждень. Великий понеділок. Літургія Ранішосвячених Дарів.

15 квітня (вівторок) - Великий вівторок. Літургія Ранішосвячених Дарів.

16 квітня (середа) - Велика середа. Літургія Ранішосвячених Дарів.

17 квітня (четвер) - Великий четвер. Спомин таємної вечері. Літургія за чином святителя Василія Великого.

18 квітня (п'ятниця) - Велика п'ятниця. Спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа. Суворий піст.

19 квітня (субота) - Велика субота. Літургія за чином святителя Василія Великого.

20 квітня (неділя) - Світле Христове Воскресіння. Пасха. Великдень. Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

Великдень-2025 (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

21 квітня (понеділок) - Пасхальний тиждень. Загальниця. Світлий понеділок.

22 квітня (вівторок) - Світлий вівторок. Іверської ікони Божої Матері.

23 квітня (середа) - Світла середа.

24 квітня (четвер) - Світлий четвер.

25 квітня (п'ятниця) - Світла п'ятниця. Ікони Божої Матері "Живоносне джерело".

26 квітня (субота) - Світла субота. Поминання жертв Чорнобильської аварії (день особливого поминання померлих).

27 квітня (неділя) - Антипасха. 2-га неділя після Пасхи, апостола Фоми.

28 квітня (понеділок) - 2-й тиждень після Пасхи. Проводи.

4 травня (неділя) - 3-тя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць.

5 травня (понеділок) - 3-й тиждень після Пасхи.

8 травня (четвер) - Апостола і євангеліста Іоана Богослова. Поминання загиблих у ІІ Світовій війні (день особливого поминання померлих).

9 травня (п'ятниця) - Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у місто Бар.

10 травня (субота) - Апостола Симона Зилота.

11 травня (неділя) - 4-та неділя після Пасхи, про паралізованого.

12 травня (понеділок) - 4-й тиждень після Пасхи. День тезоіменитства Блаженнійшого Митрополита Київського та всією України Епіфанія (пам'ятний день).

14 травня (середа) - Переполовення П'ятдесятниці.

18 травня (неділя) - 5-та неділя після Пасхи, про самарянку.

19 травня (понеділок) - 5-й тиждень після Пасхи.

21 травня (середа) - Віддання свята Переполовення П'ятдесятниці.

25 травня (неділя) - 6-та неділя після Пасхи, про сліпого.

26 травня (понеділок) - 6-й тиждень після Пасхи.

28 травня (середа) - Віддання свята Пасхи.

29 травня (четвер) - Вознесіння Господнє (дванадесяте перехідне свято).

Вознесіння Господнє у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Як бачимо, деякі періоди навесні є "особливими" для вірян: