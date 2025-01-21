Церковні свята в лютому за новим календарем: повний список

Поточний 2025 рік не є високосним, тож у лютому - 28 днів. Серед свят, які українці відзначатимуть у цей період за новоюліанським церковним календарем, буде, зокрема, Стрітення Господнє.

РБК-Україна розповідає, які саме свята припадають на останній місяць зими.

Церковні свята в лютому за новим календарем Сьогодні Православна Церква України живе за новоюліанським церковним календарем. Згідно з ним, на кожен день лютого припадає згадка про тих чи інших святих. Деякі ж дні в останній місяць зими будуть по-особливому святковими. 1 лютого (субота) - передсвято Стрітення Господнього, день святого мученика Трифона. 2 лютого (неділя) - свято Стрітення Господнього - Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Стрітення Господнє в лютому 2025 року (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar) 3 лютого (понеділок) - післясвято Стрітення Господнього, день праведних Симеона Богоприїмця та Анни пророчиці. Ця дата є також церковним пам'ятним днем - інтронізації Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної Церкви України (ПЦУ) Епіфанія. 4 лютого (вівторок) - день пам'яті преподобного Ісидора Пилусіотського. 5 лютого (середа) - день пам'яті святої мучениці Агафії, святителя Феодосія (архієпископа Чернігівського). 6 лютого (четвер) - день пам'яті преподобного Вукола (єпископа Смирнського). 7 лютого (п'ятниця) - день пам'яті преподобного Парфенія (єпископа Лампсакійського). 8 лютого (субота) - день пам'яті великомученика Федора Стратилата, святого пророка Захарії Серповидця. 9 лютого (неділя) - неділя про митаря та фарисея, віддання свята Стрітення Господнього, день пам'яті святого мученика Никифора з Антіохії Сирійської. Неділя про митаря та фарисея (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar) 10 лютого (понеділок) - день пам'яті священномученика Харлампія. Ця дата - початок загальниці митаря та фарисея. Йдеться про тиждень, коли Церква скасовує піст (у середу та п'ятницю), тож вірянам дозволяється споживати м'ясо та молочні продукти. Загальниця від неділі митаря та фарисея до неділі блудного сина (16 лютого) вирізняється особливим благословенням. Такий тиждень вважається періодом відпочинку, спокою, радості, самопізнання та розвитку - для відновлення балансу в духовному житті. 11 лютого (вівторок) - день пам'яті священномученика Власія (єпископа Севастійського). 12 лютого (середа) - день пам'яті святителя Мелетія (архієпископа Антіохійського). 13 лютого (четвер) - день пам'яті преподобного Мартиніана, благовірного князя Костянтина Острозького. 14 лютого (п'ятниця) - день пам'яті рівноапостольного Кирила (учителя слов'янського), преподобного Авксентія. 15 лютого (субота) - день пам'яті апостола Онисима, преподобного Пафнутія (затворника). 16 лютого (неділя) - неділя про блудного сина, день пам'яті святих мучеників Памфіла, Валента, Павла Порфирія та інших. Ця дата - завершення загальниці митаря та фарисея. Неділя про блудного сина (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar) 17 лютого (понеділок) - день пам'яті великомученика Федора Тирона, праведної Маріамни. 18 лютого (вівторок) - день пам'яті святителя Лева (папи Римського), святителя Агапіта. 19 лютого (середа) - день пам'яті святих апостолів Архипа та Филимона. 20 лютого (четвер) - день пам'яті преподобного Лева (єпископа Катанського), благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона (чудотворця). 21 лютого (п'ятниця) - день пам'яті преподобного Тимофія, святителя Євстафія (архієпископа Антіохійського). 22 лютого (субота) - субота м'ясопусна (або вселенська батьківська субота, присвячена особливому поминанню всіх без винятку спочилих православних християн). Субота м'ясопусна, поминальна (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar) 23 лютого (неділя) - неділя м'ясопусна, про Страшний суд. 24 лютого (понеділок) - тиждень сирний (масляний), перше і друге знайдення голови Іоана Предтечі. Ця дата - перший день святкування Масляної у 2025 році. 25 лютого (вівторок) - день пам'яті святителя Тарасія (архієпископа Константинопольського). 26 лютого (середа) - день пам'яті святителя Порфирія (архієпископа Газького). 27 лютого (четвер) - день пам'яті преподобного Прокопія Декаполіта (сповідника). 28 лютого (п'ятниця) - день пам'яті святителя Арсенія Мацієвича (митрополита Ростовського), преподобного Василія (сповідника).