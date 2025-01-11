Масляна-2025. Точна дата свята в Україні за новим календарем

Для того, щоб вирахувати дату святкування Масляної, потрібно скористатись чинним церковним календарем, за яким живе Православна Церква України (ПЦУ).

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Коли українці святкуватимуть Масляну за новим календарем

Масляна (Масниця або Колодій) - це давнє східнослов'янське (зокрема й українське) свято, що символізує прощання із зимою та пробудження, прихід весни.

З часом Масляна отримала "прив'язку" до церковного календаря та стала своєрідною підготовкою до найдовшого багатоденного Великого посту - особливого періоду, встановленого задля посиленого зосередження людини на духовному житті, боротьбі з гріхами та подоланні власних пристрастей.

Впродовж Великого посту віряни, зокрема, обмежують себе в їжі - утримуються від споживання м'яса, молока, масла, яєць, риби (крім визначених днів), інших продуктів тваринного походження.

Тож Масляна відзначається впродовж тижня перед початком Великого посту (який розпочинається наступного понеділка після її завершення).

Вона є часом для святкових гулянь, ігор, змагань, карнавалів (серед яких найвідомішим є Венеційський), застіль і зустрічей з близькими.

Вирахувати дату цього свята можна також в інший спосіб - беручи за "початкову точку" день Великодня. Від його дати потрібно відняти 56 днів (48 днів Великого посту та дні, коли святкують безпосередньо Масляну).

Оскільки у 2023 році ПЦУ офіційно перейшла на новоюліанський церковний календар, розрахунки періоду святкування Масляної потрібно проводити саме за ним.

Згідно з православним календарем на 2025 рік, Великий піст розпочнеться з понеділка, 3 березня, й триватиме до суботи, 19 квітня. Тим часом Світле Христове Воскресіння (Пасху або Великдень) українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня.

Отже, святкування Масляної у 2025 році розпочнеться у понеділок, 24 лютого, і завершиться в неділю, 2 березня.

Останній день Масляної та перший день Великого посту за новоюліанським церковним календарем на 2025 рік (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)