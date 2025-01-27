Папа Римський закликає християн встановити єдину дату святкування Великодня: що відомо

Папа Римський Франциск звернувся під час проповіді до християн з усього світу. Він закликав, серед іншого, встановити єдину дату для великого церковного свята - Великодня.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

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Що відомо про позицію Папи Римського

Під час проповіді 25 січня 2025 року (з нагоди відзначення Навернення святого Павла) Папа Римський Франциск закликав християн з усього світу встановити єдину дату святкування Світлого Христового Воскресіння - Великодня.

"Відкриймо заново спільне коріння віри. Збережімо єдність", - наголосив очільник католицької Церкви.

Цьогорічне звернення Папи має особливе значення, адже у 2025 році відзначається 1700 років від Нікейського собору - першого з великих Вселенських соборів, під час якого прийняли Нікейський символ віри в єдиносущого Бога-Сина (він став основою для багатьох християнських Церков).

За словами Франциска, цей символ є "загальним визнанням віри, яке перевершує всі поділи, які роздирали тіло Христа впродовж століть".

Понтифік зауважив, що річниця Нікейського собору - можливість для християн, які визнають символ віри та вірять у того ж Бога, зробити "рішучий крок уперед" і об'єднати дату святкування Великодня.

Він нагадав, що цього року Великдень припадає на одну й ту саму дату за різними церковними календарями (юліанським і григоріанським), що також є символічним знаком для подальшого діалогу між Церквами.

"В Ісусі надія завжди можлива... Дорогі брати та сестри, час підтвердити наше визнання віри в єдиного Бога і знайти в Христі Ісусі шлях до єдності", - підсумував Франциск.

Чому Великдень святкується в різні дати

Світле Христове Воскресіння (Великдень) - надзвичайно важливе свято для більшості християн світу.

В цілому для обчислення його точної дати використовують головне правило: Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).

Водночас православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії, тому не завжди святкують цю важливу подію в один день.

Востаннє всі християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року.

За словами очільника Української греко-католицької церкви Блаженнійшого Святослава, перехід УГКЦ на новоюліанський календар відбувся дуже успішно. Водночас, на його думку, календарна реформа в Україні досі не завершена.

"Є питання реформи пасхалії. Тому що ми хочемо не тільки Різдво святкувати, скажімо так, з цілим світом, але і Пасху теж", - пояснив він.