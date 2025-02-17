Коли українці святкуватимуть Великдень у 2025 році: точна дата

Світле Христове Воскресіння (або ж Великдень) у 2025 році всі українці відзначатимуть в один день. Йдеться і про православних, і про католиків.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Коли українці святкуватимуть Великдень у 2025 році

Традиції вшанування Світлого Христового Воскресіння передаються серед українців із покоління в покоління. До святкового дня в оселях проводять генеральні прибирання, печуть паски, фарбують яйця та готують щедрий стіл.

Для обчислення дати цього свята всі християни користуються головним правилом: Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).

У Православній Церкві України раніше пояснювали також, що дата святкування Великодня є спільною і для тих, хто дотримується старого (юліанського) церковного календаря, і для тих, хто живе за новим (новоюліанським).

"Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков", - уточнили у ПЦУ.

Водночас православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії, тому не завжди святкують цю важливу подію в один день (востаннє всі християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року).

Цього ж року дата Світлого Христового Воскресіння співпадає для всіх християн. Великдень українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня.

Великдень в Україні у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Варто зазначити, що з 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, тому всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

Перехід Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новий календар, за словами глави УГКЦ і Верховного архієпископа Києво-Галицького, Блаженнійшого Святослава, також пройшов успішно.

Водночас він зауважив, що реформа календаря в Україні досі повністю не закінчилась, адже ще "є питання реформи пасхалії" та спільного святкування Великодня.

Папа Римський Франциск під час проповіді 25 січня 2025 року (з нагоди відзначення Навернення святого Павла) закликав християн з усього світу встановити єдину дату святкування Світлого Христового Воскресіння - Великодня.

Дещо згодом Вселенський патріарх Варфоломій повідомив, що сучасний світ стає дедалі більш роз'єднаним і сказав, чи готовий до діалогу з Ватиканом.