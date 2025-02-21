Великий пост-2025: когда начинается и что в этот период под запретом

Когда будет Великий пост и какие ограничения он накладывает

Основная цель Великого поста - телесное и духовное приготовление к Светлому Христову Воскресению.

Он длится семь недель (48 дней). Первые шесть недель - это Святая Четыредесятница, а седьмая (последняя перед Пасхой) - Страстная (Страстная седмица).

Кроме того, три субботы Великого поста - вторая, третья и четвертая - являются поминальными.

Начинается Великий пост традиционно после завершения древнего восточнославянского праздника - Масленицы.

В этом году, согласно новоюлианскому церковному календарю, Великий пост начнется с понедельника, 3 марта (тогда как последний день Масленицы - воскресенье, 2 марта).

Последний день Масленицы и первый день Великого поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Продлится Великий пост до субботы, 19 апреля.

На следующий день - в воскресенье, 20 апреля - украинцы будут отмечать Светлое Христово Воскресение (Пасху).

Пасха в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

В целом правила Великого поста, которых верующие придерживаются сегодня, были установлены в первых веках нашей эры. Закрепили и дополнили их в монастырях несколько позже - в течение VI - XI веков

В Православной Церкви Украины считают, что пост не должен быть обременением. Это должен быть сознательный выбор - определенная добровольная земная жертва, которую осуществляют из любви к Богу.

В период Великого поста не советуют, согласно традициям и верованиям:

организовывать веселье и развлечения, а также приобщаться к таким мероприятиям (свободное время лучше провести спокойно - за размышлениями и молитвами);

ссориться и ругаться (нужно избегать конфликтов и негативных эмоций);

завидовать другим, лелеять гордость или осуждать людей;

жениться или венчаться;

употреблять алкоголь (кроме вина - в умеренных количествах в отдельные дни);

потакать вредным привычкам и излишествам.

Одной из вспомогательных составляющих поста в Церкви считают ограничения в еде. Учитывая это, верующие во время Великого поста обычно воздерживаются от потребления:

мяса;

молока;

масла;

прочих молочных продуктов;

яиц;

рыбы (кроме определенных дней);

других продуктов животного происхождения.

В завершение верующим во время поста могут советовать воздерживаться от тех вещей, которые могут навредить лично каждому конкретному человеку, или же отвлекать его от покаяния (это могут быть азартные игры, использование социальных сетей, даже интимные отношения).