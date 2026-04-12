На Великдень Україну накриють невеликі дощі: якою буде погода сьогодні

В Україні сьогодні, 12 квітня, прогнозуються невеликі дощі та до 14 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, вдень невеликий дощ.
Вранці в північних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 5-10° тепла, на півдні та сході країни до 14°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 5-10° тепла, у Києві 7-9° тепла.
