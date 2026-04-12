На Пасху Украину накроют небольшие дожди: какой будет погода сегодня

В Украине сегодня, 12 апреля, прогнозируются небольшие дожди и до 14 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь.
Утром в северных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 5-10° тепла, на юге и востоке страны до 14°.
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 5-10° тепла, в Киеве 7-9° тепла.
