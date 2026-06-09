Великдень-2027: як визначається точна дата й коли святкувати наступного року

Як визначається дата Великодня й від чого залежить

Світле Христове Воскресіння є рухомим святом, тобто його дата щоразу вираховується індивідуально.

Для цього заведено використовувати так званий "computus" - старовинну методику обчислення, яка одночасно враховує показники місячного та сонячного календарів.

Важливо також, що християни визначають день святкування Великодня за єдиним базовим правилом: це має бути перша неділя після першого повного місяця, що йде за весняним рівноденням (яке умовно припадає на 21 березня).

Проте у православних і католиків ці дати часто розходяться через використання різних Пасхалій.

Як пояснили раніше у прес-службі ПЦУ, дата Великодня повністю збігається для вірян, які керуються і "новим" (новоюліанським), і "старим" (юліанським) церковним календарем.

Це пов'язано з тим, що традиційні правила обчислення Пасхалії:

є спільними для кожної з Помісних Православних Церков, окрім автономної Православної Церкви Фінляндії (яка входить до складу Вселенського Патріархату);

змінюються чи коригуються лише за умови ухвалення спільного рішення всіх Помісних Церков.

Коли святкувати Великдень у 2027 році

У 2027 році Великий (або Великодній) піст починається 15 березня. Триватиме така підготовка до свята над святами до 1 травня.

А вже в неділю, 2 травня 2027, Православна Церква України відзначатиме Світле Христове Воскресіння.

"Перший Вселенський собор у 325 році постановив усім християнам святкувати Великдень у першу неділю після першого повного місяця, який настане за днем весняного рівнодення", - наголосили у прес-службі ПЦУ.

Українцям нагадали, що тоді "Церква була єдиною, і саме до цієї "формули" прив'язувалась давня Пасхалія (методика розрахунку дати Великодня), яку ми використовуємо й донині".