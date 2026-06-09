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Великдень-2027: як визначається точна дата й коли святкувати наступного року

17:02 09.06.2026 Вт
2 хв
Вирахувати дату свята над святами допомагає історична "формула"
aimg Ірина Костенко
Великдень - улюблене свято багатьох українців (фото ілюстративне: Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)

Великдень постійної дати у календарі не має. Проте чому саме це свято "рухається" щороку та які фактори впливають на його обчислення - розуміти може не кожен.

Докладніше про особливості визначення дати Великодня та точний день свята у 2027 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як визначається дата Великодня й від чого залежить

Світле Христове Воскресіння є рухомим святом, тобто його дата щоразу вираховується індивідуально.

Для цього заведено використовувати так званий "computus" - старовинну методику обчислення, яка одночасно враховує показники місячного та сонячного календарів.

Важливо також, що християни визначають день святкування Великодня за єдиним базовим правилом: це має бути перша неділя після першого повного місяця, що йде за весняним рівноденням (яке умовно припадає на 21 березня).

Проте у православних і католиків ці дати часто розходяться через використання різних Пасхалій.

Читайте також: Сповідь обов'язкова "до Великодня"? ПЦУ пояснила, коли та як треба каятися у гріхах

Як пояснили раніше у прес-службі ПЦУ, дата Великодня повністю збігається для вірян, які керуються і "новим" (новоюліанським), і "старим" (юліанським) церковним календарем.

Це пов'язано з тим, що традиційні правила обчислення Пасхалії:

  • є спільними для кожної з Помісних Православних Церков, окрім автономної Православної Церкви Фінляндії (яка входить до складу Вселенського Патріархату);
  • змінюються чи коригуються лише за умови ухвалення спільного рішення всіх Помісних Церков.

Коли святкувати Великдень у 2027 році

У 2027 році Великий (або Великодній) піст починається 15 березня. Триватиме така підготовка до свята над святами до 1 травня.

А вже в неділю, 2 травня 2027, Православна Церква України відзначатиме Світле Христове Воскресіння.

"Перший Вселенський собор у 325 році постановив усім християнам святкувати Великдень у першу неділю після першого повного місяця, який настане за днем весняного рівнодення", - наголосили у прес-службі ПЦУ.

Українцям нагадали, що тоді "Церква була єдиною, і саме до цієї "формули" прив'язувалась давня Пасхалія (методика розрахунку дати Великодня), яку ми використовуємо й донині".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які дні червня найважливіші для українців за календарем ПЦУ та коли святкувати Івана Купала.

Читайте також, чи можна розпочинати нові справи у великі свята, як правильно вшановувати ікони у храмах та просити благословення у священника.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), Wikipedia, сайт паломницького центру "Дорога до Святинь України" (palomnik.org.ua).

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