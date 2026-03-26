Сповідь обов'язкова "до Великодня"? ПЦУ пояснила, коли та як треба каятися у гріхах
Сповідь часто сприймають як обов'язковий ритуал перед великими святами. Тож у ПЦУ розповіли, в чому насправді суть цього Таїнства та якими "правилами" варто керуватись вірянам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Головне:
- "Прив'язка" до дат: сповідь - вільний вибір людини в будь-який час.
- Щирість: жодні формальні вимоги не замінять справжнього внутрішнього бажання людини покаятися.
- Порожня "звичка": сповідь раз на рік не принесе значного полегшення душі, обтяженій тягарем гріхів.
- Народні забобони: віра людини - свобода, а не примноження вигаданих заборон.
- Великий піст: цей період - один із найкращих приводів спонукати себе до покаяння.
Чи "прив'язана" сповідь до дат або подій
Згідно з інформацією ПЦУ, сповідь безпосередньо не "прив'язана":
- до певної дати;
- до конкретного свята;
- до днів посту;
- до якихось інших церковних подій.
Сповідь "до Пасхи" не "прив'язана" (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Що таке сповідь і як вона звершується
Українцям пояснили, що сповідь є одним із семи Таїнств Церкви, яке звершується добровільно та з Божою присутністю.
Вона освячується Господньою благодаттю та винагороджується дарами Святого Духа.
Сповідь - це зовнішній вияв нашого внутрішнього покаяння.
І ніякі суто формальні вимоги чи зобов'язання не можуть замінити щире бажання людини покаятись, висповідатись у гріхах, щоби отримати прощення та змінити своє життя на краще.
"Адже саме такою є мета звершення Таїнства покаяння", - нагадали у ПЦУ.
Людину до сповіді повинні спонукати:
- власний душевний поклик;
- сумління;
- совість;
- бажання покаятися - вибачитись, примиритися з Богом.
Чим Творець наділив кожну людину
"Загалом, дивно читати або чути про різні забобони й надумані заборони щодо звершення церковних Таїнств", - констатували у ПЦУ.
Уточнюється, що сенс буття правдивої Церкви - "аж ніяк не фарисейське примноження вигаданих заборон".
"Бо християнська віра у основі своїй - свобода у Бозі! Творець наділив людину великим даром свободи, який дає можливість вільно робити вибір заради добра і використовувати даровані їй можливості, спрямовуючи їх до блага", - нагадали українцям.
Чи простить Господь кожного, хто до нього прийде
У ПЦУ повідомили, що Таїнство сповіді - це вияв Божої любові та милосердя до людей.
Зазначається, що "Господь готовий простити кожного, хто прийде до Нього зі щирим покаянням у серці, за власним бажанням, у будь-який час".
"Щоби в присутності священника сповідати (тобто визнати, відкрити) свої гріхи перед Господом та просити Його прощення для оздоровлення душі, що дає людині сили рухатись далі, полегшуючи тягар гріхів і змінюючи її на краще", - уточнили в ПЦУ.
Чи є "правила" щодо кількості чи частоти сповідей
Українцям розповіли, що насправді "немає обов'язкових приписів щодо кількості чи частоти сповідей для віруючої людини".
Водночас є рекомендації та традиції, засновані на духовному досвіді Церкви.
"Здоровий глузд підказує, що як і будь-який урок для дитини, проведений раз на рік, для її освіти багато корисного не дасть", - визнали у ПЦУ.
Отже і сповідь лише раз на рік (особливо якщо здійснюється виключно заради додержання звички, без справжнього внутрішнього спонукання до зміни) - не принесе значного полегшення душі, обтяженій тягарем гріхів.
"Бо немає людини, яка не грішить. І не проходить ні дня без гріха, вчиненого людиною свідомо чи несвідомо. Тож і сповідатися та каятися потрібно частіше, ніж раз на рік, до Великодня", - наголосили у ПЦУ.
Коли віряни ходять сповідуватись "традиційно"
У ПЦУ розповіли, що за благочестивою традицією віряни можуть ходити сповідуватись:
- перед святим Причастям;
- у період багатоденних постів;
- на день народження;
- у день ангела;
- перед будь-якими важливими життєвими подіями.
Це пов'язано з тим, що "сповідь допоможе віднайти правильне рішення, стати на правильний шлях".
"Звісно, що коли хтось ніколи не сповідався чи робить це дуже рідко, то для них нагода Великого посту - один з найкращих приводів спонукати себе до покаяння", - зауважили у ПЦУ.
А для "воцерковлених вірних Великий піст, як час посиленого покаяння, тим більше неможливо провести належним чином без сповіді та духовного очищення".
"Наша Церква, як любляча мати, завжди готова допомогти вірянам з їхніми духовними потребами і проблемами. А тому сердечно запрошуємо на всі богослужіння, спільну молитву, на участь у церковних Таїнствах не лише з нагоди певних свят чи подій, а якомога частіше. Двері нашої Церкви відкриті для всіх", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше ПЦУ пояснила, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму.
Крім того, українцям розповіли, чи можна розпочинати нові справи у великі свята.
Читайте також, як просити благословення у священника й коли саме це можна робити.