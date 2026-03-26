Сповідь обов'язкова "до Великодня"? ПЦУ пояснила, коли та як треба каятися у гріхах

07:30 26.03.2026 Чт
Покаяння перед святом дехто вважає обов'язком, а дехто - забобоном
aimg Ірина Костенко
Сповідь обов'язкова "до Великодня"? ПЦУ пояснила, коли та як треба каятися у гріхах Сповідь - зовнішній вияв внутрішнього покаяння (фото ілюстративне: Getty Images)

Сповідь часто сприймають як обов'язковий ритуал перед великими святами. Тож у ПЦУ розповіли, в чому насправді суть цього Таїнства та якими "правилами" варто керуватись вірянам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Головне:

  • "Прив'язка" до дат: сповідь - вільний вибір людини в будь-який час.
  • Щирість: жодні формальні вимоги не замінять справжнього внутрішнього бажання людини покаятися.
  • Порожня "звичка": сповідь раз на рік не принесе значного полегшення душі, обтяженій тягарем гріхів.
  • Народні забобони: віра людини - свобода, а не примноження вигаданих заборон.
  • Великий піст: цей період - один із найкращих приводів спонукати себе до покаяння.

Чи "прив'язана" сповідь до дат або подій

Згідно з інформацією ПЦУ, сповідь безпосередньо не "прив'язана":

  • до певної дати;
  • до конкретного свята;
  • до днів посту;
  • до якихось інших церковних подій.

Сповідь обов'язкова &quot;до Великодня&quot;? ПЦУ пояснила, коли та як треба каятися у гріхахСповідь "до Пасхи" не "прив'язана" (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Що таке сповідь і як вона звершується

Українцям пояснили, що сповідь є одним із семи Таїнств Церкви, яке звершується добровільно та з Божою присутністю.

Вона освячується Господньою благодаттю та винагороджується дарами Святого Духа.

Сповідь - це зовнішній вияв нашого внутрішнього покаяння.

І ніякі суто формальні вимоги чи зобов'язання не можуть замінити щире бажання людини покаятись, висповідатись у гріхах, щоби отримати прощення та змінити своє життя на краще.

"Адже саме такою є мета звершення Таїнства покаяння", - нагадали у ПЦУ.

Людину до сповіді повинні спонукати:

  • власний душевний поклик;
  • сумління;
  • совість;
  • бажання покаятися - вибачитись, примиритися з Богом.

Чим Творець наділив кожну людину

"Загалом, дивно читати або чути про різні забобони й надумані заборони щодо звершення церковних Таїнств", - констатували у ПЦУ.

Уточнюється, що сенс буття правдивої Церкви - "аж ніяк не фарисейське примноження вигаданих заборон".

"Бо християнська віра у основі своїй - свобода у Бозі! Творець наділив людину великим даром свободи, який дає можливість вільно робити вибір заради добра і використовувати даровані їй можливості, спрямовуючи їх до блага", - нагадали українцям.

Чи простить Господь кожного, хто до нього прийде

У ПЦУ повідомили, що Таїнство сповіді - це вияв Божої любові та милосердя до людей.

Зазначається, що "Господь готовий простити кожного, хто прийде до Нього зі щирим покаянням у серці, за власним бажанням, у будь-який час".

"Щоби в присутності священника сповідати (тобто визнати, відкрити) свої гріхи перед Господом та просити Його прощення для оздоровлення душі, що дає людині сили рухатись далі, полегшуючи тягар гріхів і змінюючи її на краще", - уточнили в ПЦУ.

Чи є "правила" щодо кількості чи частоти сповідей

Українцям розповіли, що насправді "немає обов'язкових приписів щодо кількості чи частоти сповідей для віруючої людини".

Водночас є рекомендації та традиції, засновані на духовному досвіді Церкви.

"Здоровий глузд підказує, що як і будь-який урок для дитини, проведений раз на рік, для її освіти багато корисного не дасть", - визнали у ПЦУ.

Отже і сповідь лише раз на рік (особливо якщо здійснюється виключно заради додержання звички, без справжнього внутрішнього спонукання до зміни) - не принесе значного полегшення душі, обтяженій тягарем гріхів.

"Бо немає людини, яка не грішить. І не проходить ні дня без гріха, вчиненого людиною свідомо чи несвідомо. Тож і сповідатися та каятися потрібно частіше, ніж раз на рік, до Великодня", - наголосили у ПЦУ.

Коли віряни ходять сповідуватись "традиційно"

У ПЦУ розповіли, що за благочестивою традицією віряни можуть ходити сповідуватись:

  • перед святим Причастям;
  • у період багатоденних постів;
  • на день народження;
  • у день ангела;
  • перед будь-якими важливими життєвими подіями.

Це пов'язано з тим, що "сповідь допоможе віднайти правильне рішення, стати на правильний шлях".

"Звісно, що коли хтось ніколи не сповідався чи робить це дуже рідко, то для них нагода Великого посту - один з найкращих приводів спонукати себе до покаяння", - зауважили у ПЦУ.

А для "воцерковлених вірних Великий піст, як час посиленого покаяння, тим більше неможливо провести належним чином без сповіді та духовного очищення".

"Наша Церква, як любляча мати, завжди готова допомогти вірянам з їхніми духовними потребами і проблемами. А тому сердечно запрошуємо на всі богослужіння, спільну молитву, на участь у церковних Таїнствах не лише з нагоди певних свят чи подій, а якомога частіше. Двері нашої Церкви відкриті для всіх", - підсумували у ПЦУ.

У Трампа вивчають сценарій із ціною нафти 200 доларів за барель: Білий дім це заперечує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою