Петрів піст і головні свята: які дні червня найважливіші за календарем ПЦУ
Цього року на перший день літа - 1 червня - припав День Святого Духа та пам'яті преподобного Агапіта Києво-Печерського. Далі впродовж місяця на вірян, за церковним календарем, чекає ще чимало важливих дат.
Найважливіші дні червня за календарем ПЦУ
У ПЦУ нагадали, що на 1 червня 2026 року за православним (новоюліанським) церковним календарем припадає:
- День Святого Духа;
- день пам'яті преподобного Агапіта Києво-Печерського, лікаря безвідплатного.
"Який жив у ХІ столітті та за даром Господнім молитвою і травами зцілював людей", - розповіли українцям.
5 червня - Перенесення мощів благовірного Ігоря, князя Чернігівського та Київського.
Пізніше (у першу неділю після П'ятидесятниці) - 7 червня - Неділя всіх святих, а також заговини на Петрів піст (другий за рік після Великого багатоденний піст).
Зазначається, що в цілому Петрів піст у 2026 році триватиме:
- з понеділка, 8 червня;
- до неділі, 28 червня.
11 червня - День пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави, а також святителя Луки, архієпископа Сімферопольського (Войно-Ясенецького).
"Нашого з вами сучасника, видатного лікаря людських тіл і душ", - зауважили у ПЦУ.
14 червня - у другу неділю після П'ятидесятниці - Всіх святих землі Української.
"Ми прославлятимемо тих святих, які виросли серед нашого народу, які своє служіння звершували серед нього, ставши для українців світильниками віри та молитвениками за наш край", - пояснили у ПЦУ.
15 червня - Святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси.
Українцям нагадали, що він:
- жив у Х столітті;
- був сучасником святого князя Володимира;
- брав безпосередню участь в епохальній події Хрещення України-Руси у 988 році.
19 червня - Апостола Іуди, брата Господнього по плоті.
24 червня - Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.
Він, за інформацією ПЦУ, "народився за пів року до Різдва Спасителя, прийшовши у цей світ, щоби підготувати людей до пришестя на землю Христа".
"Навернути серця батьків до дітей, і непокірних - до мудрості праведників, щоб приготувати Господеві народ звершений", - зацитували у прес-службі ПЦУ уривок із Євангелія від Луки.
29 червня - Славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла.
30 червня - Собор славних і всехвальних 12-ох апостолів.
"Соборно прославлятимемо 12-ох апостолів, найближчих учнів Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу", - підсумували у ПЦУ.
