Петрів піст і головні свята: які дні червня найважливіші за календарем ПЦУ

Цього року на перший день літа - 1 червня - припав День Святого Духа та пам'яті преподобного Агапіта Києво-Печерського. Далі впродовж місяця на вірян, за церковним календарем, чекає ще чимало важливих дат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Найважливіші дні червня за календарем ПЦУ

У ПЦУ нагадали, що на 1 червня 2026 року за православним (новоюліанським) церковним календарем припадає:

День Святого Духа;

день пам'яті преподобного Агапіта Києво-Печерського, лікаря безвідплатного.

"Який жив у ХІ столітті та за даром Господнім молитвою і травами зцілював людей", - розповіли українцям.

5 червня - Перенесення мощів благовірного Ігоря, князя Чернігівського та Київського.

Пізніше (у першу неділю після П'ятидесятниці) - 7 червня - Неділя всіх святих, а також заговини на Петрів піст (другий за рік після Великого багатоденний піст).

Зазначається, що в цілому Петрів піст у 2026 році триватиме:

з понеділка, 8 червня;

до неділі, 28 червня.

11 червня - День пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави, а також святителя Луки, архієпископа Сімферопольського (Войно-Ясенецького).

"Нашого з вами сучасника, видатного лікаря людських тіл і душ", - зауважили у ПЦУ.

14 червня - у другу неділю після П'ятидесятниці - Всіх святих землі Української.

"Ми прославлятимемо тих святих, які виросли серед нашого народу, які своє служіння звершували серед нього, ставши для українців світильниками віри та молитвениками за наш край", - пояснили у ПЦУ.

15 червня - Святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси.

Українцям нагадали, що він:

жив у Х столітті;

був сучасником святого князя Володимира;

брав безпосередню участь в епохальній події Хрещення України-Руси у 988 році.

19 червня - Апостола Іуди, брата Господнього по плоті.

24 червня - Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

Він, за інформацією ПЦУ, "народився за пів року до Різдва Спасителя, прийшовши у цей світ, щоби підготувати людей до пришестя на землю Христа".

"Навернути серця батьків до дітей, і непокірних - до мудрості праведників, щоб приготувати Господеві народ звершений", - зацитували у прес-службі ПЦУ уривок із Євангелія від Луки.

29 червня - Славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла.

30 червня - Собор славних і всехвальних 12-ох апостолів.

"Соборно прославлятимемо 12-ох апостолів, найближчих учнів Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу", - підсумували у ПЦУ.