Головна » Життя » Суспільство

Гріх або міф? ПЦУ пояснила, чи можна розпочинати нові справи у великі свята

Четвер 04 грудня 2025 07:20
Гріх або міф? ПЦУ пояснила, чи можна розпочинати нові справи у великі свята Дехто вважає, що у велике свято нову справу краще не починати (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Православна Церква України пояснила, чи правдиве твердження про те, що "у великі свята не можна розпочинати нових справ".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Що означає поняття "свято" для вірян

Українцям розповіли, що поняття "свято" для вірян не прирівнюється до:

  • розваг;
  • відпочинку;
  • нагоди для вітань;
  • застілля.

"Християнське розуміння свята, найперше, зосереджене у спонуканні нас до пізнання пов'язаних з певним особливим днем істин, до наслідування прикладу життя і чеснот святих", - пояснили у ПЦУ.

Коли можна розпочинати нові справи

Згідно з інформацією Православної Церкви України, розпочинати нові справи можна і потрібно завжди. Особливо, якщо ці справи мають добрі й корисні наміри.

"Якщо поглянемо на церковний календар, то побачимо, що кожен день року є присвяченим Господу нашому Ісусу Христу, Його Пречистій Матері, прославленням євангельських подій, спогадам про того чи іншого з тисяч святих", - нагадали у ПЦУ.

Отже, якби діяла логіка "святкування бездіяльністю", то нічого б ніколи не робилося й "ніякої користі б у світі не чинилося".

Тобто твердження про те, що "у великі свята не можна розпочинати нових справ" - це міф.

Гріх або міф? ПЦУ пояснила, чи можна розпочинати нові справи у великі свята"Святкування бездіяльністю" - це міф (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чи варто відкладати справи на "після свят"

У ПЦУ поділились, що в цілому шанування церковних свят ніяк не пов'язане:

  • з необхідністю відкладення поважних справ;
  • з бездіяльністю;
  • з неробством;
  • з марним проведенням часу.

Тож для добрих, корисних і богоугодних справ немає "вихідних", а розпочинати й творити добрі діла можна та потрібно завжди.

Чим насправді важливі святкові дні

"Сам Господь сказав: "Субота для людини, а не людина для суботи" (Мк. 2: 27), вказуючи на те, що замість суто формального дотримання старозавітного закону суботнього дня (як це робили книжники й фарисеї), замість "не робити нічого", потрібно творити справи добра і милосердя, освячуючи святковий день богоугодними ділами", - повідомили у ПЦУ.

Уточнюється, що сам Спаситель власним прикладом чудесних зцілень та інших добрих справ вказував на це неодноразово (про що свідчить Писання).

Отже, значення недільного і всякого святкового дня:

  • не в тому, щоби просто не робити ніякої роботи чи не починати нових важливих справ;
  • у тому, щоби цього дня подякувати Господу та послужити своїм ближнім (а відтак і Богові) добрими ділами, які примножують святість як у самій людині, так і у навколишньому світі.

Що варто зробити розпочинаючи нову справу

Розпочинаючи будь-яку нову справу у ПЦУ радять не забувати:

  • подякувати Богові за цю можливість;
  • попросити: "Господи, благослови!".

Насамкінець українцям нагадали текст молитви перед початком будь-якої справи.

"Господи Ісусе Христе, Боже наш, прийми усердне моління наше і благослови добрий намір і діло рабів Твоїх (імена), щоб успішно розпочати і без усякої перешкоди на славу Твою завершити.

Тим, що трудяться, сприяй, і діла рук їх направ і до завершення силою Пресвятого Твого Духа скоро привести сподоби.

Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків".

Гріх або міф? ПЦУ пояснила, чи можна розпочинати нові справи у великі святаПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим особливий Різдвяний піст і як потрібно поводитись у цей період кожному українцю (в тому числі дітям, вагітним, військовослужбовцям або хворим людям).

Крім того, ми пояснювали, чому змінилась дата Дня святого Миколая й коли відзначати це свято тепер.

Читайте також про найважливіші дні й церковні свята в грудні 2025 року (повний список за новим календарем).

ПЦУ ритуалы Церковний календар Свята Поради Традиції Міфи Праця Вірування
