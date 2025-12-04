Гріх або міф? ПЦУ пояснила, чи можна розпочинати нові справи у великі свята

Православна Церква України пояснила, чи правдиве твердження про те, що "у великі свята не можна розпочинати нових справ".

Що означає поняття "свято" для вірян

Українцям розповіли, що поняття "свято" для вірян не прирівнюється до:

розваг;

відпочинку;

нагоди для вітань;

застілля.

"Християнське розуміння свята, найперше, зосереджене у спонуканні нас до пізнання пов'язаних з певним особливим днем істин, до наслідування прикладу життя і чеснот святих", - пояснили у ПЦУ.

Коли можна розпочинати нові справи

Згідно з інформацією Православної Церкви України, розпочинати нові справи можна і потрібно завжди. Особливо, якщо ці справи мають добрі й корисні наміри.

"Якщо поглянемо на церковний календар, то побачимо, що кожен день року є присвяченим Господу нашому Ісусу Христу, Його Пречистій Матері, прославленням євангельських подій, спогадам про того чи іншого з тисяч святих", - нагадали у ПЦУ.

Отже, якби діяла логіка "святкування бездіяльністю", то нічого б ніколи не робилося й "ніякої користі б у світі не чинилося".

Тобто твердження про те, що "у великі свята не можна розпочинати нових справ" - це міф.

"Святкування бездіяльністю" - це міф (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чи варто відкладати справи на "після свят"

У ПЦУ поділились, що в цілому шанування церковних свят ніяк не пов'язане:

з необхідністю відкладення поважних справ;

з бездіяльністю;

з неробством;

з марним проведенням часу.

Тож для добрих, корисних і богоугодних справ немає "вихідних", а розпочинати й творити добрі діла можна та потрібно завжди.

Чим насправді важливі святкові дні

"Сам Господь сказав: "Субота для людини, а не людина для суботи" (Мк. 2: 27), вказуючи на те, що замість суто формального дотримання старозавітного закону суботнього дня (як це робили книжники й фарисеї), замість "не робити нічого", потрібно творити справи добра і милосердя, освячуючи святковий день богоугодними ділами", - повідомили у ПЦУ.

Уточнюється, що сам Спаситель власним прикладом чудесних зцілень та інших добрих справ вказував на це неодноразово (про що свідчить Писання).

Отже, значення недільного і всякого святкового дня:

не в тому, щоби просто не робити ніякої роботи чи не починати нових важливих справ;

у тому, щоби цього дня подякувати Господу та послужити своїм ближнім (а відтак і Богові) добрими ділами, які примножують святість як у самій людині, так і у навколишньому світі.

Що варто зробити розпочинаючи нову справу

Розпочинаючи будь-яку нову справу у ПЦУ радять не забувати:

подякувати Богові за цю можливість;

попросити: "Господи, благослови!".

Насамкінець українцям нагадали текст молитви перед початком будь-якої справи.

"Господи Ісусе Христе, Боже наш, прийми усердне моління наше і благослови добрий намір і діло рабів Твоїх (імена), щоб успішно розпочати і без усякої перешкоди на славу Твою завершити.

Тим, що трудяться, сприяй, і діла рук їх направ і до завершення силою Пресвятого Твого Духа скоро привести сподоби.

Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків".

