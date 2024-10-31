У ПЦУ розповіли, коли та як просити благословення у священника
Благословення від священника під час кожної Божественної літургії отримують всі присутні на ній віряни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
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Благословення під час Божественної літургії
У ПЦУ розповіли, що благословення - це заклик Божої благодаті на справи та життя людини.
"Це освячення, перш за все, самої людини. Тому благословення є священнодійством. А звершують його священники, які через Таїнство священства (рукоположення) отримали благодать Святого Духа для служіння Церкві Христовій і людям", - пояснили українцям.
Зазначається, що під час кожної Божественної літургії всі присутні на ній віряни отримують благословення від священника - коли він осіняє їх хресним знаменням.
"Коли священник благословляє вірних, то він складає пальці так, що вони зображують літери: ІС ХС, тобто Ісус Христос. Це означає, що через священника благословляє Сам Господь наш Ісус Христос. Тому благословення священнослужителя ми повинні приймати з благоговінням", - нагадали у прес-службі Церкви.
Коли священник під час богослужіння благословляє вірних священними предметами (хрестом, Євангелієм, чашею, іконою), їм у відповідь варто:
- перехреститися
- звершити поясний поклін
Коли священник вимовляє слова загального благословення: "Мир усім" (благословляє рукою чи свічками), варто звершити поясний поклін без хресного знамення.
Коли та як просити благословення особисто
У ПЦУ розповіли також, що благословення можна просити у священника особисто (і не обов'язково у стінах храму):
- підійти до душпастиря
- попросити про благословення
"Це заведено робити так: скласти руки хрестом (праву покласти на ліву долонями наверх) і попросити: "Благословіть, отче", - уточнили у ПЦУ.
При цьому священник:
- промовляє слова: "Бог благословить" або "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа"
- накладає на вірних хресне знамення
- кладе на його долоні свою праву руку
"Також священник може накласти хресне знамення на схилену голову мирянина з покладанням на неї своєї долоні. Або може благословити на відстані", - уточнили у ПЦУ.
Насамкінець вірянам нагадали, що перед тим, як взяти благословення у священнослужителя, не варто хреститися.
Не слід також підходити за благословенням у момент звершення священником богослужбових дій:
- коли він причащає
- здійснює кадіння храму
- помазує оливою тощо
Натомість це можна зробити після закінчення сповіді й наприкінці літургії (при цілуванні Хреста).
"Благословення - це дар і вияв Божественної любові, яку Господь виявляє Сам або через людей, які діють за Його волею. Але першоджерелом благословення завжди є Бог. Святитель Іоан Золотоустий з цього приводу говорить: "Не людина благословляє, а Бог - її рукою і вустами", - підсумували у ПЦУ.
Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
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