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Пасха-2027: как определяется точная дата и когда праздновать в следующем году

17:02 09.06.2026 Вт
2 мин
Вычислить дату праздника над праздниками помогает историческая "формула"
aimg Ирина Костенко
Пасха - любимый праздник многих украинцев (фото иллюстративное: Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)

Пасха постоянной даты в календаре не имеет. Однако почему именно этот праздник "двигается" каждый год и какие факторы влияют на его вычисление - понимать может не каждый.

Подробнее об особенностях определения даты Пасхи и точном дне праздника в 2027 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как определяется дата Пасхи и от чего зависит

Светлое Христово Воскресение является подвижным праздником, то есть его дата каждый раз рассчитывается индивидуально.

Для этого принято использовать так называемый "computus" - старинную методику вычисления, которая одновременно учитывает показатели лунного и солнечного календарей.

Важно также, что христиане определяют день празднования Пасхи по единому базовому правилу: это должно быть первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием (которое условно приходится на 21 марта).

Однако у православных и католиков эти даты часто расходятся из-за использования разных Пасхалий.

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Как объяснили ранее в пресс-службе ПЦУ, дата Пасхи полностью совпадает для верующих, которые руководствуются и "новым" (новоюлианским), и "старым" (юлианским) церковным календарем.

Это связано с тем, что традиционные правила вычисления Пасхалии:

  • являются общими для каждой из Поместных Православных Церквей, кроме автономной Православной Церкви Финляндии (которая входит в состав Вселенского Патриархата);
  • изменяются или корректируются только при условии принятия совместного решения всех Поместных Церквей.

Когда праздновать Пасху в 2027 году

В 2027 году Великий (или Пасхальный) пост начинается 15 марта. Продлится такая подготовка к празднику над праздниками до 1 мая.

А уже в воскресенье, 2 мая 2027 года, Православная Церковь Украины будет отмечать Светлое Христово Воскресение.

"Первый Вселенский собор в 325 году постановил всем христианам праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступит за днем весеннего равноденствия", - подчеркнули в пресс-службе ПЦУ.

Украинцам напомнили, что тогда "Церковь была единой, и именно к этой "формуле" привязывалась древняя Пасхалия (методика расчета даты Пасхи), которую мы используем и по сей день".

Напомним, ранее мы рассказывали, какие дни июня самые важные для украинцев по календарю ПЦУ и когда праздновать Ивана Купала.

Читайте также, можно ли начинать новые дела в большие праздники, как правильно почитать иконы в храмах и просить благословения у священника.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ), Wikipedia, сайт паломнического центра "Дорога до Святинь України" (palomnik.org.ua).

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