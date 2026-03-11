Великдень 2026 в Україні: чи буде додатковий вихідний

Великдень 2026 року припадає на квітень, тож українці можуть починати готуватись до свята вже зараз. Проте багатьох хвилює важливе питання - чи буде в понеділок додатковий вихідний попри воєнний стан.

Докладніше про точну дату, на яку припадає Світле Христове Воскресіння цього року, та ситуацію з вихідними днями під час війни, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Коли святкуємо : дата Великодня у квітрі 2026 року відрізняється для православних і католиків (між ними - тиждень).

: дата Великодня у квітрі 2026 року відрізняється для православних і католиків (між ними - тиждень). Додатковий вихідний : під час дії воєнного стану в Україні певні норми трудового законодавства "поставлені на паузу".

: під час дії воєнного стану в Україні певні норми трудового законодавства "поставлені на паузу". Рішення роботодавців: відпочинок декого з українців на Великдень може бути довшим, ніж в інших.

Коли українці святкуватимуть Великдень 2026

Традиційно Світле Христове Воскресіння, яке Церква шанує як "свято над святами", відзначають у першу неділю після першого повного місяця, що настає за днем весняного рівнодення (умовно 20-21 березня).

Готуються віряни ПЦУ до цієї події впродовж 40-денного Великого посту.

При цьому православні та католики використовують для обчислення дати свята різні методики розрахунку (Пасхалії), тож не завжди відзначають Великдень в один і той самий день.

У 2026 році різниця між датами свята у християн західного та східного обрядів становить тиждень:

католики відзначатимуть Великдень 5 квітня ;

; православні - в наступну неділю - 12 квітня.

Варто зазначити, що раніше у ПЦУ пояснили: традиція обчислення Пасхалії є загальною для майже всіх Помісних Православних Церков і може бути змінена лише їхнім спільним рішенням.

Крім того, дата святкування Великодня є спільною і для тих, хто дотримується так званого "старого" стилю - юліанського календаря, і для тих, хто живе за "новим" стилем - новоюліанським календарем.

Чи буде після Великодня додатковий вихідний

Згідно з Кодексом законів про працю (КЗпП), Великдень в Україні визнається великим релігійним святом, тож в цей день "робота не повинна провадитись".

За мирних часів, оскільки Світле Христове Воскресіння припадає на неділю, вихідний день мав би автоматично перенестись на наступний за ним понеділок.

Проте після повномасштабного вторгнення РФ ситуація змінилась - під час дії воєнного стану в Україні норми КЗпП щодо святкових і неробочих днів тимчасово призупинені.

Так, відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану":

офіційні святкові дні скасовуються;

додаткові вихідні не є обов'язковими та не переносяться на будні.

Отже, офіційно додаткового вихідного дня у понеділок після Великодня в Україні не буде.

Водночас у недержавних установах остаточне рішення щодо відпочинку працівників залишається за роботодавцем.

Тобто окремі компанії та підприємства можуть зробити цей день вихідним, але тільки на власний розсуд і для своїх співробітників.