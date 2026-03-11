Пасха 2026 в Украине: будет ли дополнительный выходной
Пасха 2026 приходится на апрель, поэтому украинцы могут начинать готовиться к празднику уже сейчас. Однако многих волнует важный вопрос - будет ли в понедельник дополнительный выходной, несмотря на военное положение.
Подробнее о точной дате, на которую приходится Светлое Христово Воскресение в этом году, и ситуации с выходными днями во время войны, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Когда празднуем: дата Пасхи в апреле 2026 года отличается для православных и католиков (между ними - неделя).
- Дополнительный выходной: во время действия военного положения в Украине определенные нормы трудового законодательства "поставлены на паузу".
- Решение работодателей: отдых некоторых украинцев на Пасху может быть длиннее, чем у других.
Когда украинцы будут праздновать Пасху 2026
Традиционно Светлое Христово Воскресение, которое Церковь почитает как "праздник над праздниками", отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия (условно 20-21 марта).
Готовятся верующие ПЦУ к этому событию в течение 40-дневного Великого поста.
При этом православные и католики используют для вычисления даты праздника разные методики расчета (Пасхалии), поэтому не всегда отмечают Пасху в один и тот же день.
В 2026 году разница между датами праздника у христиан западного и восточного обрядов составляет неделю:
- католики будут отмечать Пасху 5 апреля;
- православные - в следующее воскресенье - 12 апреля.
Стоит отметить, что ранее в ПЦУ объяснили: традиция исчисления Пасхалии является общей для почти всех Поместных Православных Церквей и может быть изменена только их общим решением.
Кроме того, дата празднования Пасхи является общей и для тех, кто придерживается так называемого "старого" стиля - юлианского календаря, и для тех, кто живет по "новому" стилю - новоюлианскому календарю.
Будет ли после Пасхи дополнительный выходной
Согласно Кодексу законов о труде (КЗоТ), Пасха в Украине признается большим религиозным праздником, поэтому в этот день "работа не должна проводиться".
В мирное время, поскольку Светлое Христово Воскресение приходится на воскресенье, выходной день должен автоматически перенестись на следующий за ним понедельник.
Однако после полномасштабного вторжения РФ ситуация изменилась - во время действия военного положения в Украине нормы КЗоТ насчет праздничных и нерабочих дней временно приостановлены.
Так, согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения":
- официальные праздничные дни отменяются;
- дополнительные выходные не являются обязательными и не переносятся на будни.
Следовательно, официально дополнительного выходного дня в понедельник после Пасхи в Украине не будет.
В то же время в негосударственных учреждениях окончательное решение об отдыхе работников остается за работодателем.
То есть отдельные компании и предприятия могут сделать этот день выходным, но только по собственному усмотрению и для своих сотрудников.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2026, пресс-служба ПЦУ в Facebook, Wikipedia, веб-сайт Святого Престола (Ватикана) Vatican.va, Кодекс законов о труде Украины, ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".