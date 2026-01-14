Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: головні правила на найближчі 90 днів
Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці. Відповідний правовий режим діятиме щонайменше до 3 травня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРУ.
Сьогодні парламент ухвалив законопроєкти №14366 - про продовження воєнного стану, а також №14367 - про продовження строку проведення загальної мобілізації. Напередодні документи до Ради вніс президент Володимир Зеленський.
"За" продовження воєнного стану та мобілізації віддали голоси 333 і 312 нардепів відповідно.
Це вже 18-те продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Що таке воєнний стан
Воєнний стан - це порядок управління, що запроваджується на всій території держави чи в окремих її місцевостях у разі оголошення війни, збройної агресії або загрози війни, нападу.
В Україні воєнний стан діє через повномасштабну агресію Росії, розпочату 24 лютого 2022 року.
Під час воєнного стану держава може:
- посилювати охорону громадського порядку;
- обмежувати деякі права громадян (пересування, масові зібрання тощо);
- запроваджувати трудову повинність або мобілізацію;
- використовувати майно для потреб оборони;
- посилювати контроль над інформаційним простором.
Також майже по всій країні (за виключенням Закарпатської області) діє комендантська година - це період у межах якого людям заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.
Хто підпадає під мобілізацію
Мобілізація - це комплекс заходів, що передбачає переведення економіки держави та її Збройних Сил на функціонування в умовах воєнного стану або особливого періоду. Вона є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності країни та захисту від збройної агресії.
У період дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно:
- перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП за місцем перебування чи проживання;
- оновлювати свої військово-облікові дані;
- завжди мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі разом з документом, що посвідчує особу та пред’являти документи за вимогою уповноваженим особам;
- з'являтися до ТЦК за викликом у зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях місце та строки.
Підлягають мобілізації чоловіки віком від 25 до 60 років, які:
- є військовозобов’язаними;
- визнані придатними до військової служби;
- не мають права на відстрочку;
- не є заброньованими за державними органами чи підприємствами.
Чоловіки віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремих випадках, зокрема якщо є офіцерами запасу. Також вони можуть підписати контракт за власним бажанням.
Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу у воєнний час лише за власним бажанням; залучені до виконання робіт, необхідних для оборони держави.
Нагадаємо, раніше Рада продовжувала дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого 2026 року.
Як заявив президент Володимир Зеленський, воєнний стан в Україні може бути скасований лише після отримання реальних гарантій безпеки, без яких завершення війни є неможливим.
За словами глави держави, завершення війни автоматично означатиме припинення дії воєнного стану.
Додамо, що зараз відвідувати ТЦК потрібно не всім - значну частину процедур перевели в онлайн. Про нові правила роботи ТЦК у 2026 році РБК-Україна розповіли в Міноборони.