Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: головні правила на найближчі 90 днів

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці. Відповідний правовий режим діятиме щонайменше до 3 травня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРУ.

Сьогодні парламент ухвалив законопроєкти №14366 - про продовження воєнного стану, а також №14367 - про продовження строку проведення загальної мобілізації. Напередодні документи до Ради вніс президент Володимир Зеленський.

"За" продовження воєнного стану та мобілізації віддали голоси 333 і 312 нардепів відповідно.

Це вже 18-те продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це порядок управління, що запроваджується на всій території держави чи в окремих її місцевостях у разі оголошення війни, збройної агресії або загрози війни, нападу.

В Україні воєнний стан діє через повномасштабну агресію Росії, розпочату 24 лютого 2022 року.

Під час воєнного стану держава може:

посилювати охорону громадського порядку;

обмежувати деякі права громадян (пересування, масові зібрання тощо);

запроваджувати трудову повинність або мобілізацію;

використовувати майно для потреб оборони;

посилювати контроль над інформаційним простором.

Також майже по всій країні (за виключенням Закарпатської області) діє комендантська година - це період у межах якого людям заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Хто підпадає під мобілізацію

Мобілізація - це комплекс заходів, що передбачає переведення економіки держави та її Збройних Сил на функціонування в умовах воєнного стану або особливого періоду. Вона є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності країни та захисту від збройної агресії.

У період дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно:

перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП за місцем перебування чи проживання;

оновлювати свої військово-облікові дані;

завжди мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі разом з документом, що посвідчує особу та пред’являти документи за вимогою уповноваженим особам;

з'являтися до ТЦК за викликом у зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях місце та строки.

Підлягають мобілізації чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

є військовозобов’язаними;

визнані придатними до військової служби;

не мають права на відстрочку;

не є заброньованими за державними органами чи підприємствами.

Чоловіки віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремих випадках, зокрема якщо є офіцерами запасу. Також вони можуть підписати контракт за власним бажанням.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу у воєнний час лише за власним бажанням; залучені до виконання робіт, необхідних для оборони держави.