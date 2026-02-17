Дрони підпалили НПЗ на Кубані, а у Севастополі - "одна з найтриваліших атак"

У ніч проти 17 лютого дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Також в окупованому Севастополі заявили про "одну з найтриваліших атак" за останній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram -канал ASTRA та заяви місцевої влади.

Також у ніч на 17 лютого про масовану атаку заявили в окупованому Севастополь. Місцева окупаційна влада повідомила про "одну з найтриваліших атак" за останній час.

Завод здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, а також відвантаження продукції автомобільним і залізничним транспортом.

Йдеться про Ільський нафтопереробний завод - підприємство у Краснодарському краї, яке входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу РФ.

До ліквідації наслідків залучили 72 особи та 21 одиницю техніки, зокрема фахівців МНС РФ та пожежний потяг. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За даними оперштабу Краснодарського краю, внаслідок атаки БпЛА на Ільському НПЗ сталося загоряння резервуара з нафтопродуктами. Площа пожежі склала близько 700 кв. м.

Повідомляється, що внаслідок ударів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Очевидці публікують відео з вогнем та димом.

Так, у Краснодарському краї РФ прогриміла серія потужних вибухів. Дрони-камікадзе атакували нафтопереробний завод в Ільському.

Атаки на Ільський НПЗ

Нагадаємо, Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ уже неодноразово опинявся під ударами.

Зокрема, у новорічну ніч Сили оборони України завдали удару по Ільському НПЗ, а також по низці інших важливих об’єктів на території Росії.

Крім того, атаки на Ільський нафтопереробний завод фіксувалися раніше — у лютому 2025 року, а також у липні та вересні.