Дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ, - джерела
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вразили нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Атаку провели вранці 31 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як зазначають джерела в Службі безпеки України, ця нафтобаза входить до системи росрезерву та призначена для зберігання великих обсягів пального.
На відео видно, що після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.
Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза "Темп" - важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ.
"СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Удари дронів по РФ
Нагадаємо, нещодавно далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ у порту Темрюк та в Оренбурзі.
Також в Темрюкському районі було зафіксовано пошкодження трубопроводу на одному з терміналів після інциденту з безпілотниками.
Тим часом морські дрони СБУ 10 грудня вразили в Чорному морі черговий підсанкційний танкер РФ зі складу так званого "тіньового флоту". За попередньою інформацією, судно виведено з ладу.