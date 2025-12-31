Дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначають джерела в Службі безпеки України, ця нафтобаза входить до системи росрезерву та призначена для зберігання великих обсягів пального.

На відео видно, що після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза "Темп" - важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.