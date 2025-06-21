Не вдавайте, що все добре: як допомогти собі після безсонної ночі через обстріли

Після важкої ночі з обстрілами та біганиною у сховище складно одразу повернутись у звичний ритм. Це не слабкість і не лінощі - це реакція психіки на загрозу.

Психологиня платформи "Betobee" та психоедукаторка Анастасія Бикова спеціально для РБК-Україна дала практичні поради українцям, які допоможуть стабілізувати емоційний стан та дати тілу сигнал безпеки після безсонної ночі.

Психіка людини після небезпеки не одразу включається

Для українців стали нормою безсонні ночі та ранки що починаються з не добрих новин. Буває, що після важкої ночі дуже складно повернутися до звичного ритму. І це нормально.

Психіка робить усе можливе, щоб захиститися, зберегти сили, тому не завжди "включається" одразу. Не потрібно цього лякатися чи картати себе за те, що зранку складно зібратися.

"Навіть коли все вже закінчилось і ніби тихо, тіло може залишатися в напрузі, а в думках прокручуватися те, що відбулося вночі. Щоб вийти з цього стану, варто спробувати переключити увагу на щось фізичне: потримати в руках теплу чашку, обійняти когось, зробити невелику зарядку, відчути текстуру речей, що поруч, повідчувати своє тіло", - радить психологиня.

Вона додає, що допомагає також сконцентруватися на відчутті цілісності, можна прямо вголос проговорити: "Моє тіло ціле. Загроза дійсно була. Але зараз я у відносній безпеці". Це дає мозку важливий сигнал - безпека є.

Не кидайтеся жити, ніби нічого не сталося

У таких ситуаціях важливо не намагатися стрибнути в темп життя ніби нічого не сталося, а дати собі час.

Почати з малих кроків - зробити собі чай, помити обличчя, обрати одну дію, яка зараз під силу. Не обов'язково одразу збиратися всіма силами, іноді вистачить кількох мікрокроків, щоб зрушити себе з місця.

Психологиня платформи "Betobee" та психоедукаторка Анастасія Бикова

"Ще важливо не лишатися з цим досвідом сам на сам. Проговоріть те, що сталося, з тими, хто це теж пережив, розділіть те що відчуваєте, поділіться що бентежить і болить, підтримайте одне одного. Також нагадую, що відчувати злість, роздратування, похмурість - нормально, це адекватна реакція, дайте цьому простір. Не треба вдавати, що все гаразд, бо насправді не гаразд", - каже експертка.

Ви не винні, що не постраждали чи вижили

Якщо у вас усе ціле, а в когось поруч втрати можуть, може проявлятись дратівливість, сором, бажання "не скаржитись".

"Варто нагадати собі: бути в безпеці - це не провина, це реальність, яку треба витримати та прожити її з повагою до себе й до інших, допомагати чим можемо, триматися як можемо", - додає Анастасія Бикова.

І ще дайте собі хоча б кілька хвилин на щось приємне, що хоч трохи повертає до себе. Улюблений смак, музика, коротка прогулянка, милі відео з тваринками. Навіть кілька хвилин мають значення - саме на них часто і тримається наша стійкість.