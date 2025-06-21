Не делайте вид, что все хорошо: как помочь себе после бессонной ночи из-за обстрелов

После тяжелой ночи с обстрелами и беготней в хранилище сложно сразу вернуться в привычный ритм. Это не слабость и не лень - это реакция психики на угрозу.

Психолог платформы "Betobee" и психоэдукатор Анастасия Быкова специально для РБК-Украина дала практические советы украинцам, которые помогут стабилизировать эмоциональное состояние и дать телу сигнал безопасности после бессонной ночи.

Психика человека после опасности не сразу включается

Для украинцев стали нормой бессонные ночи и утро начинаются с нехороших новостей. Бывает, что после тяжелой ночи очень сложно вернуться к привычному ритму. И это нормально.

Психика делает все возможное, чтобы защититься, сохранить силы, поэтому не всегда "включается" сразу. Не нужно этого пугаться или корить себя за то, что утром сложно собраться.

"Даже когда все уже закончилось и вроде тихо, тело может оставаться в напряжении, а в мыслях прокручиваться то, что произошло ночью. Чтобы выйти из этого состояния, стоит попробовать переключить внимание на что-то физическое: подержать в руках теплую чашку, обнять кого-то, сделать небольшую зарядку, почувствовать текстуру вещей, которые рядом, пощупать свое тело", - советует психолог.

Она добавляет, что помогает также сконцентрироваться на ощущении целостности, можно прямо вслух проговорить: "Мое тело целое. Угроза действительно была. Но сейчас я в относительной безопасности". Это дает мозгу важный сигнал - безопасность есть.

Не бросайтесь жить, будто ничего не произошло

В таких ситуациях важно не пытаться прыгнуть в темп жизни как будто ничего не произошло, а дать себе время.

Начать с малых шагов - сделать себе чай, помыть лицо, выбрать одно действие, которое сейчас под силу. Не обязательно сразу собираться всеми силами, иногда хватит нескольких микрошагов, чтобы сдвинуть себя с места.

Психолог платформы "Betobee" и психоэдукаторка Анастасия Быкова

"Еще важно не оставаться с этим опытом один на один. Проговорите то, что произошло, с теми, кто это тоже пережил, разделите то, что чувствуете, поделитесь что смущает и болит, поддержите друг друга. Также напоминаю, что чувствовать злость, раздражение, мрачность - нормально, это адекватная реакция, дайте этому пространство. Не надо делать вид, что все в порядке, потому что на самом деле не в порядке", - говорит эксперт.

Вы не виноваты, что не пострадали или выжили

Если у вас все целое, а у кого-то рядом потери могут, может проявляться раздражительность, стыд, желание "не жаловаться".

"Стоит напомнить себе: быть в безопасности - это не вина, это реальность, которую надо выдержать и прожить ее с уважением к себе и к другим, помогать чем можем, держаться как можем", - добавляет Анастасия Быкова.

И еще дайте себе хотя бы несколько минут на что-то приятное, что хоть немного возвращает к себе. Любимый вкус, музыка, короткая прогулка, милые видео с животными. Даже несколько минут имеют значение - именно на них часто и держится наша устойчивость.